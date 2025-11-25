Çılgın Sayısal Loto 24 Kasım 2025 sonuçlar! Çılgın Sayısal Loto hangi numara? sorusu merak ediliyor. Noter huzurunda çekilen numaraların kaç olduğu araştırılıyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO 24 KASIM 2025 SONUÇLAR!

24 Kasım 2025 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı: 24 34 59 60 61 70 53 45

ÇILGIN SAYISAL LOTO HANGİ NUMARA?

Çılgın Sayısal Loto'ya dair Milli Piyango Online'da yer alan bilgiler şu şekilde:

"Büyüyen ikramiyeleriyle rekor kırmaya geliyor. Yenilenen oyun sistemi ve daha önce görülmemiş büyüklükteki ikramiyeleriyle Çılgın Sayısal Loto seni çok şaşırtacak!

Çılgın Sayısal Loto oynamak için 90 sayıdan 6 şanslı numara seçerek kolonunu oluşturman yeterli! Tek kolon ücreti 20 TL!"