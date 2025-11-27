Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları 26 Kasım 2025! Çılgın Sayısal Loto sonuç ekranı merak konusu oldu. 386 milyon TL’lik dev ikramiyenin hangi puana çıktığını merak edenler konuyu araştırıyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI 26 KASIM 2025!

Çılgın Sayısal Loto 6 bilen çıkmadı. 26 Kasım 2025 günü gerçekleşen çekiliş sonrası Çılgın Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmadı ve tam 386.165.072,2 TL ikramiye devretti.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ EKRANI

Çılgın Sayısal Loto’nun 26 Kasım 2025 tarihli haftalık çekilişi büyük bir heyecanla tamamlandı. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekilişte bu hafta da milyonların gözü açıklanan sonuçlardaydı. Yoğun katılımın olduğu çekilişte talihlilerin hangi şehirlerden çıktığı merak konusu olurken, büyük ikramiye tutarı da dikkat çekti.

Toplamda 386 milyon Liradan fazla devreden ikramiyede küçük bonuslu ödüller ise kupon sahiplerini buldu.