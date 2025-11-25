Dr. Ali Başak Karatay kimdir? Ali Başak Karatay neden öldü, hastalığı neydi? Prof. Dr. Canan Karatay’ın eşi Dr. Ali Başak Karatay’ı kaybettiği öğrenildi. Ali Karatay’ın vefat haberi Canan Karatay ve yakınlarını derinden üzerken kullanıcılar da hakkındaki bilgileri araştırmaya başladı.

DR. ALİ BAŞAK KARATAY KİMDİR?

Prof. Dr. Canan Karatay’ın eşi Ali Başak Karatay, 1947 yılında İstanbul’da doğdu ve eğitimini yurt içinde ve dışında tamamladı. Akademik kariyerine felsefe alanında yönelen Karatay, Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün kurucuları arasında yer aldı ve daha sonra İstanbul Bilim Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptı. Hayatını Canan Karatay ile birleştiren Karatay çiftinin bir oğlu bulunuyordu. Canan Karatay, eşine olan bağlılığını sık sık dile getiriyor ve aralarındaki güçlü bağı anlatıyordu. Ali Başak Karatay, akademik çalışmaları ve aile yaşantısı ile bilinirken, 2025 yılında 78 yaşında hayatını kaybetti. Cenaze töreni 26 Kasım 2025’te Moda Camii’nde öğle namazı sonrası gerçekleştirilecek. Karatay, yaşamı boyunca felsefe eğitimi ve akademik çalışmaları ile tanındı, öğrencilerine rehberlik etti ve eğitim dünyasında önemli bir iz bıraktı. Vefatı, hem akademik çevrelerde hem de medyada büyük üzüntü yarattı.

ALİ BAŞAK KARATAY NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

82 yaşındaki Prof. Canan Karatay'ın 78 yaşındaki eşi Dr. Ali Başak Karatay, yaşamını yitirdi. Karatay ailesini yasa boğan ölümün ardından yapılan açıklamada, Dr. Ali Başak Karatay’ın 26 Kasım 2025 Çarşamba günü Moda Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedileceği bildirildi.