  1. Ekonomim
  2. Yaşam
  3. Dr. Ali Başak Karatay kimdir? Ali Başak Karatay neden öldü, hastalığı neydi?
Takip Et

Dr. Ali Başak Karatay kimdir? Ali Başak Karatay neden öldü, hastalığı neydi?

Dr. Ali Başak Karatay kimdir? Sağlıklı yaşam konusundaki tavsiyeleriyle tanınan Prof. Dr. Canan Karatay’ın eşi Dr. Ali Başak Karatay hayatını kaybetti. Karatay’ın hakkındaki bilgiler de araştırılmaya başlandı. Ali Başak Karatay neden öldü, hastalığı neydi?

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dr. Ali Başak Karatay kimdir? Ali Başak Karatay neden öldü, hastalığı neydi?
Takip Et

Dr. Ali Başak Karatay kimdir? Ali Başak Karatay neden öldü, hastalığı neydi? Prof. Dr. Canan Karatay’ın eşi Dr. Ali Başak Karatay’ı kaybettiği öğrenildi. Ali Karatay’ın vefat haberi Canan Karatay ve yakınlarını derinden üzerken kullanıcılar da hakkındaki bilgileri araştırmaya başladı.

DR. ALİ BAŞAK KARATAY KİMDİR?

Prof. Dr. Canan Karatay’ın eşi Ali Başak Karatay, 1947 yılında İstanbul’da doğdu ve eğitimini yurt içinde ve dışında tamamladı. Akademik kariyerine felsefe alanında yönelen Karatay, Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün kurucuları arasında yer aldı ve daha sonra İstanbul Bilim Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptı. Hayatını Canan Karatay ile birleştiren Karatay çiftinin bir oğlu bulunuyordu. Canan Karatay, eşine olan bağlılığını sık sık dile getiriyor ve aralarındaki güçlü bağı anlatıyordu. Ali Başak Karatay, akademik çalışmaları ve aile yaşantısı ile bilinirken, 2025 yılında 78 yaşında hayatını kaybetti. Cenaze töreni 26 Kasım 2025’te Moda Camii’nde öğle namazı sonrası gerçekleştirilecek. Karatay, yaşamı boyunca felsefe eğitimi ve akademik çalışmaları ile tanındı, öğrencilerine rehberlik etti ve eğitim dünyasında önemli bir iz bıraktı. Vefatı, hem akademik çevrelerde hem de medyada büyük üzüntü yarattı.

ALİ BAŞAK KARATAY NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

82 yaşındaki Prof. Canan Karatay'ın 78 yaşındaki eşi Dr. Ali Başak Karatay, yaşamını yitirdi. Karatay ailesini yasa boğan ölümün ardından yapılan açıklamada, Dr. Ali Başak Karatay’ın 26 Kasım 2025 Çarşamba günü Moda Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedileceği bildirildi.

 
Yaşam
Cennetin Çocukları 12 bölüm fragmanı izle! Cennetin Çocukları son bölüm fragmanı Youtube izle.
Cennetin Çocukları 12 bölüm fragmanı izle! Cennetin Çocukları son bölüm fragmanı Youtube izle.
Uzak Şehir 40 bölüm fragmanı izle! Uzak Şehir 40 bölüm 1. tanıtım izle Youtube
Uzak Şehir 40 bölüm fragmanı izle! Uzak Şehir 40 bölüm 1. tanıtım izle Youtube
Uzak Şehir 39 bölüm full izle! Uzak Şehir 39 bölüm tek parça izle (Youtube)
Uzak Şehir 39 bölüm full izle! Uzak Şehir 39 bölüm tek parça izle (Youtube)
Çılgın Sayısal Loto 24 Kasım 2025 sonuçlar! Çılgın Sayısal Loto hangi numara?
Çılgın Sayısal Loto 24 Kasım 2025 sonuçlar! Çılgın Sayısal Loto hangi numara?
Merve Taşkın kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, aylık kazancı ne kadar?
Merve Taşkın kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, aylık kazancı ne kadar?
Veliaht dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Son bölümde neler oldu?
Veliaht dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Son bölümde neler oldu?