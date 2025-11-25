Dünyanın en zenginlerde birinci belli ikinci değişti!

Google LLC’nin kurucu ortağı Larry Page, Alphabet Inc. hisselerindeki yükselişin ardından Oracle Corp. kurucusu Larry Ellison’ı geride bırakarak dünyanın en zengin ikinci kişisi konumuna yükseldi.

Forbes verilerine göre Page’in serveti pazartesi günü bir günde 8,7 milyar dolar artarak yaklaşık 255 milyar dolara ulaştı. Son beş yılda serveti dört kattan fazla büyüyerek 261 milyar dolar seviyesine yaklaştı.

Page kısa süre önce Amazon Inc. kurucusu Jeff Bezos’u (238,5 milyar dolar) ve Google’ı birlikte kurduğu Sergey Brin’i (241,9 milyar dolar) geride bıraktı. Listenin zirvesinde ise Tesla Inc. CEO’su Elon Musk 475,5 milyar dolarlık servetiyle yer almaya devam ediyor.