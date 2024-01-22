Eyyam-ı Biyd orucu ne zaman, hangi tarihte, kaç gün tutulur?

Eyyam-ı Biyd nâfile oruçlardan biridir. Nâfile oruç kişiye farz veya vacip olmadığı hâlde, isteğe bağlı olarak Ramazan ayının dışında tutulan oruçtur. Nâfile de olsa, başlanan bir ibadetin tamamlanması gerekir. Bu nedenle diğer nâfile ibadetlerde olduğu gibi bozulan nâfile orucun da kaza edilmesi Hanefîler'e göre vaciptir.

Eyyam-ı Biyd orucu nedir?

Eyyâm-ı biyd ayın en parlak olduğu hicri ayların 13, 14 ve 15. geceleridir. Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir. Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir.

2024 Eyyam-ı Biyd orucu ne zaman tutuluyor?

Üç Ayların içerisinde olduğumuz şu dönemde Eyyam-ı Biyd (Aydınlık Günler) orucu Recep ayının 13. 14. ve 15. günleridir. 2024 yılında Recep ayının 13. günü 24 Ocak çarşamba, 14. günü 25 Ocak perşembe ve 15. günüde 26 Ocak cuma gününe denk geliyor.

Eyyam-ı Biyd orucu kaç gün tutulur?

Eyyam-ı Biyd orucu Recep ayının 13, 14 ve 15. günleri olmak üzere 3 gün tutulur.