Fırat Kızıltuğ kimdir, öldü mü? Bestekar Fırat Kızıltuğ kaç yaşında, hayatı…

Türk Edebiyatının çok önemli isimlerinden Fırat Kızıltuğ, ortaya koyduğu çalışmaları ve eserleriyle yıllarca adından söz ettirdi. Peki Ferhat Kızıltuğ kimdir, öldü mü, neden öldü? İşte Türk Edebiyatının sevilen ismi Ferhat Kızıltığ’un hayatı.v

FERHAT KIZILTUĞ KİMDİR

Bayburt'ta 1 Nisan 1935'te dünyaya gelen Kızıltuğ, ilkokulu Bayburt ve Erzincan'da, ortaokulu Tokat'ta okudu.

Hayatı oldukça hareketli geçen ünlü şair-yazarımız Van, İstanbul ve Diyarbakır'daki okullarda öğretmenlik yapan Kızıltuğ, 1963'ten itibaren viyolonsel sanatçısı olarak İstanbul Belediye Konservatuarı ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosunda çalıştı.

Van, İstanbul ve Diyarbakır'daki okullarda öğretmenlik yapan Kızıltuğ, 1963'ten itibaren viyolonsel sanatçısı olarak İstanbul Belediye Konservatuarı ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosunda çalıştı.

Bir süre Almanya'da müzik eğitimi alan şairimiz, Necip Fazıl Kısakürek, Talat Sait Halman ve Ahmet Yesevi'nin şiirlerini besteleyen sanatçı Kızıltuğ'un ayrıca Musiki Mecmuası (1964), Türk Edebiyatı (1985-1989) ve Yeni Orkun (1989) dergilerinde, şiirlerinin yanı sıra müzik üzerine makaleleri yayımlandı.

PEŞ PEŞE ÖDÜLLER ALDI

"Çoruh Çağlar Nenni Söyler" adlı eseriyle Necip Fazıl Kısakürek Senaryo Yarışması'nda jüri özel ödülünü alan Kızıltuğ'a Türk Edebiyatı Vakfı tarafından bu yıl "Türk Dünyasına Üstün Hizmet Ödülü" verildi.

Kızıltuğ'un yazdığı kitaplar arasında "Bandodan Klasik Müziğe", "Açıklamalı Şarkılarımız", "Müzik Sohbetleri", "Çal Söyle Şarkımı" ve "Dilbeste" yer aldı. Öte yandan Yazar Menekşe Özkaya da sanatçıya ilişkin "İki Fırat İki Kızıltuğ" adlı kitabı kaleme aldı.

FERHAT KIZILTUĞ ÖLDÜ MÜ?

Türk Edebiyatının sevilen isimlerinden Ferhat Kızıltuğ, 89 yaşında hayatını kaybetti.