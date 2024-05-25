Geri sayım başladı: 6 gezegen buluşuyor, bir hafta sürecek! Nerelerden görülecek?

Birden fazla gezegenin aynı anda gökyüzünde görülmesi sık rastlanan bir olay olsa da, altı gezegenin aynı hizaya gelmesi çok nadir olarak meydana geliyor.

NTV'de yer alan habere göre Merkür, Mars, Jüpiter, Satürn, Neptün ve Uranüs, 3 ve 4 Haziran 2024 tarihlerinde gökyüzünde nadir görülen bir manzara oluşturmak üzere buluşacak. Gezegenler düz bir çizgi oluşturmasalar da, çarpıcı bir görsel şölen yaratacak kadar yakın olacaklar.

Bir hafta sürecek

Haziran ayının başında, gün doğumundan yaklaşık bir saat önce gerçekleşecek bu hizalanma çıplak gözle ve bir hafta boyunca her sabah görülebilecek.

Merkür, Mars, Jüpiter ve Satürn'ü çıplak gözle izlemek mümkün olsa da Uranüs ve Neptün diğer gezegenlere göreçok daha sönük, net görülebilmesi için dürbün veya teleskop gerekebilir.

Önümüzdeki aylarda da benzer hizalanmalar yaşanacak. 28 Ağustos 2024 ve 18 Ocak 2025 tarihlerinde şafak öncesi saatlerde büyük, altı gezegenli hizalanmalar gözlemlenebilecek. Ayrıca 28 Şubat 2025 akşamı tam gezegen hizalanması gerçekleşecek ve diğer yedi gezegenin tamamı aynı anda gökyüzünde belirecek.

Nasıl izlenecek?

Gezegenlerin buluşması 3 Haziran'da dünyanın birçok yerinden görülebilecek. Gezegenlerin doğuş ve batış saatleri, bulundukları yerin konumuna bağlı olarak değişiklik gösterecek. Bu bilgileri elde etmek için çeşitli telefon uygulamalarından yararlanabilirsiniz.