Güller ve Günahlar 9 bölüm fragmanı izle! Güller ve Günahlar son bölüm fragmanı izle Youtube konusu merak ediliyor. Kısa sürede geniş izleyici kitlesine erişmeyi başaran Güller ve Günahlar dizisinin sürükleyici senaryosu yeni bölüm fragmanlarına olan ilgiyi de artırıyor.

GÜLLER VE GÜNAHLAR 9 BÖLÜM FRAGMANI İZLE! (TIKLAYINIZ)

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Güller ve Günahlar, 29 Kasım 2025 Cumartesi akşamı yayınlanan 8. bölümüyle izleyicileri yine ekran başına kilitledi. Bölüm, ailenin üzerindeki büyük sır perdesinin aralanması ve Serhat'ın hayatını kökten değiştirecek yüzleşmelerle doluydu.

Bölümün ana gelişmesi, Serhat'ın Kader'in babasının kim olduğunu öğrenmesi oldu. Bu şok edici gerçeğin ortaya çıkmasıyla Serhat, derhal yüzleşmek için harekete geçti. Ancak ondan önce, uzun süredir saklanan bu büyük sırrı daha fazla taşıyamayan Cihan, suçluluk duygusuyla eşyalarını toplayıp evden kaçtı ve gerçeği abisine itiraf etti: Kader'in babası Tibet'ti! Cihan'ın bu itirafı, Serhat'ı derinden yaralarken, aile içindeki dengeleri de temelinden sarstı.

GÜLLER VE GÜNAHLAR SON BÖLÜM FRAGMANI İZLE YOUTUBE

Serhat'ın gerçeği öğrenmesi, köşeye sıkışan Berrak'ı yeni ve tehlikeli bir hamle yapmaya itti. Serhat'ın öfkesinin sıranın kendisine geleceğini bilen Berrak, polise teslim olmayı düşünen Serhat'tan kurtulmak ve intikam almak için yeni bir plan hazırladı. Planının bir parçası olarak kızları Serhat'tan kaçırarak ortadan kayboldu. Serhat, bu kaçırma olayının ardından hem intikam duygusuyla yanıp tutuştu hem de kızlarını bulmayı kafasına koyarak Berrak'ın peşine düştü.

Tüm bu kaosun ortasında, Serhat'ın yolu, dobra tavırlarıyla dikkat çeken Zeynep ile kesişti. Serhat, yaralarını Zeynep'e açarken, ikili arasında beklenmedik bir duygusal bağ oluşmaya başladı ve kendilerini büyük bir fırtınanın içinde buldular. 8. bölüm, Cihan'ın itirafı ve Berrak'ın kaçışı ile doruk noktasına ulaşan gerilimle sona erdi.