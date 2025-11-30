Güller ve Günahlar'ın 8. bölüm özeti: Neler yaşandı, işte tüm detaylar

Kanal D’nin çok izlenen yapımlarından Güller ve Günahlar, 8. bölümüyle izleyici ile buluştu. Başrollerinde Murat Yıldırım ve Cemre Baysel ile 8. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Bölümde heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Zorlu bir ameliyat sonrası hayata tutunan Cihan, vicdan azabına dayanamayarak Serhat’a Kader’in babasının kim olduğunu açıkladı. Peki 8. bölümde yaşananlar neler? İşte kısa kısa özet derlemesi…

Serhat, aradığı kişinin iş ortağı olduğunu öğrenince büyük bir şok yaşadı. Öfkesine hakim olamayan Serhat, Tibet’e karısıyla ilişkisi olup olmadığını sordu ve aldığı cevaptan emin olunca kavga çıktı. Otoparkta yaşanan arbede sonucunda Tibet aldığı darbelerle dengesini kaybederek aşağıya düştü.

GÜLLER VE GÜNAHLAR 8. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Ülkeyi terk etmeye hazırlanan Cihan, gitmeden önce Berrak’a her şeyi anlattığını söyledi. Panikleyen Berrak kızlarını yanına alarak evden kaçtı. Zeynep ise olup biteni anlamak için Serhat ve Cihan’a ulaşmaya çalıştı fakat başarılı olamadı.

Elleri kan içinde eve dönen Serhat, Zeynep’e Tibet’i öldürdüğünü anlattı. Bu sırada Berrak sahte pasaport için Tibet’e ulaşmaya çalıştı ancak onun yoğun bakımda olduğunu öğrendi.

CİHAN TESLİM OLDU

Öte yandan Cihan, Tibet’e saldıranın kendisi olduğunu söyleyerek polise teslim oldu. Bu süreçte Azra, kurtuluş için gerekli olan flash diskin peşine düştü ve Mustafa’dan yardım istedi. Serhat, kızlarının anneleri tarafından kaçırıldığını öğrenince emniyete haber verdi. Uzun uğraşlar sonunda İlkim ve Hayal kurtarıldı.

Final sahnesinde ise Serhat, kızlarına bir kardeşleri daha olduğunu açıkladı. Tam bu sırada eve gelen Berrak herkesi şoke eden sözleriyle bölüme damga vurdu: “Hamileyim.”