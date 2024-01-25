İnci Taneleri dizisinin konusu nedir? İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?
Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisi ilk bölümü ile 25 Ocak 2024 saat 20:00 ‘da ekranlara gelecek. Yayınlanan fragmanları ile gündem olan dizinin konusu merak ediliyor. Peki, İnci Taneleri dizisinin konusu nedir? İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar…
İnci Taneleri dizisinin konusu
Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de başrolünde yer aldığı İnci Taneleri, hapishaneden çıktıktan sonra hayatını yeniden kurmaya çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor. Azem Yücedağ, cezaevinde geçirdiği onlarca yılın ardından artık özgürlüğüne kavuşur. Acı dolu geçmişe sahip olan Azem, taşıdığı büyük sır ve hayatın yüküyle umudun peşinden koşarken, kolyesinden kopup dört bir yana savrulan inci tanelerini bir araya getirebilecek midir?
İnci Taneleri oyuncuları
Şenol Sönmez yönetmenliğini yaptığı İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosu;
-Yılmaz Erdoğan
-Hazar Ergüçlü
-Selma Ergeç
-Kubilay Aka
-Güven Kıraç
-Yasemin Baştan
-Mustafa Yıldıran