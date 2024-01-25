İnci Taneleri dizisinin konusu nedir? İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

İnci Taneleri dizisinin konusu

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de başrolünde yer aldığı İnci Taneleri, hapishaneden çıktıktan sonra hayatını yeniden kurmaya çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor. Azem Yücedağ, cezaevinde geçirdiği onlarca yılın ardından artık özgürlüğüne kavuşur. Acı dolu geçmişe sahip olan Azem, taşıdığı büyük sır ve hayatın yüküyle umudun peşinden koşarken, kolyesinden kopup dört bir yana savrulan inci tanelerini bir araya getirebilecek midir?

İnci Taneleri oyuncuları

Şenol Sönmez yönetmenliğini yaptığı İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosu;

-Yılmaz Erdoğan

-Hazar Ergüçlü

-Selma Ergeç

-Kubilay Aka

-Güven Kıraç

-Yasemin Baştan

-Mustafa Yıldıran