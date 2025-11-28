Kar yağışı geliyor! İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Kritik seviyeye düşen barajların doluluk oranları, susuz kalan topraklar ya da dengesiz yaşanan yağışlardan zarar gören ekinler için beklenen kar yağışı geliyor.

KAR YAĞIŞI GELİYOR!

İstanbul'da ilk karla karışık yağışların görülme olasılığı, meteoroloji uzmanlarının ortak değerlendirmesine göre 14-19 Ocak tarihleri arasında öne çıkıyor. Özellikle kıyı ilçelerde sulu kar şeklinde beklenen bu yağışlar, kışa giriş olarak görülecek. Kent genelinde zaman zaman kısa süreli kar geçişleri yaşanabileceği ancak kalıcı kar örtüsü oluşma ihtimalinin düşük olduğu belirtiliyor.

İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Uzmanlara göre, İstanbul şehir merkezini etkileyecek asıl güçlü ve kalıcı kar yağışı ise Şubat ayının ilk günlerinde, özellikle 5-6 Şubat tarihlerinde bekleniyor. Tahmini modellere göre, bu dönemde kuvvetli bir soğuk hava dalgası kenti etkisi altına alacak. Merkez ilçelerde 1-5 santimetre kar örtüsü oluşması beklenirken, yüksek bölgeler ve batı ilçelerinde kar kalınlığının 10-20 santimetreye ulaşabileceği tahmin ediliyor. Bu günlerde gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşeceği, gündüz ise 1-4 derece arasında seyredeceği öngörülüyor.

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, Türkiye'de son aylarda yaşanan sıcaklık ve yağış anomalilerini değerlendirirken, Kasım ayının belirgin şekilde kurak geçtiğini ifade etti. Tek, Haziran-Eylül döneminin kurak geçtiğini, Ekim'de nispeten normale dönülse de Kasım'da sıcaklıkların yeniden ortalamanın üzerine çıktığını belirtti. Kasım ayında İstanbul'da 25 derece, Akdeniz ve Doğu Karadeniz'de ise 30 derecelere çıkıldığına dikkat çekti. Tek'e göre sıcaklık rekorlarının çoğu artık 1950'li yıllarla değil, son 10-15 yıllık verilerle yarışıyor.