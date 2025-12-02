  1. Ekonomim
  2. Yaşam
  3. Kramp şikayetiyle hastaneye gitti kalbi çalındı!
Takip Et

Kramp şikayetiyle hastaneye gitti kalbi çalındı!

İngiltere'den Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne tatile giden İngiliz turist hayatını kaybetti. Ancak sonrasında yaşananlar şok etti. Turistin ülkesine dönüşünde kalbinin yerinde olmadığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kramp şikayetiyle hastaneye gitti kalbi çalındı!
Takip Et

İngiliz çift Yvonne Graley ile Michael Graley'in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tatili kötü sonla bitti.

76 yaşındaki Michael Gray, bacağındaki kramp nedeniyle Paralimni'deki hastaneye kaldırıldı. Ancak hastaneye gitmesinden 10 dakika sonra eşi 73 yaşındaki Yvonne Graley'e ölüm haberi verildi.

Manchester'da yaşayan Yvonne, "Doktor odadan çıktı ve 'öldü' dedi" açıklamasını yaptı. İddiaya göre kendisine bir patolog tarafından otopsi yapıldığı da söylendi.

Ancak yaşlı adamın cenazesi İngiltere'ye getirildiğinde yetkililer ölüm raporunda ölüm nedeninin yazmadığını gördü. Bunun üzerine Rochdale'deki adli tıp ofisinin ikinci bir otopsi yapması gerektiği belirtildi.

Kramp şikayetiyle hastaneye gitti kalbi çalındı! - Resim : 1

Şok gerçek otopside ortaya çıktı

Ancak otopside inanılmaz bir gerçek ortaya çıktı. Yvonne, "Michael'ın kalbinin çıkarıldığını ve bu nedenle ölüm nedenini belirleyemediklerini söylediler" dedi, gerçek herkesi şoke etti.

Çiftin 47 yaşındaki kızı Hayley de "Çok öfkeliyiz ve cevaplara ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Temasa geçilen Kıbrıs Rum Kesmi polisi, turistin kalbinin çıkarıldığını kabul ederken, bir araştırma merkezine gönderildiğini açıkladı.

Rochdale Adli Tıp Kurumu, soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

Kramp şikayetiyle hastaneye gitti kalbi çalındı! - Resim : 2

Yaşam
Uzak Şehir 40 bölüm full izle tek parça; Uzak Şehir 40 bölüm izle Youtube
Uzak Şehir 40 bölüm full izle tek parça; Uzak Şehir 40 bölüm izle Youtube
Kanal D Uzak Şehir 41 bölüm fragmanı izle! Uzak Şehir 41 bölüm fragmanı Youtube izle!
Kanal D Uzak Şehir 41 bölüm fragmanı izle! Uzak Şehir 41 bölüm fragmanı Youtube izle!
Masterchef’te ikinci ceketi kim kazandı? Dün akşam (1 Aralık 2025) Masterchef ceket kimin oldu?
Masterchef’te ikinci ceketi kim kazandı? Dün akşam (1 Aralık 2025) Masterchef ceket kimin oldu?
Maksut Aşkar kimdir, Michelin Yıldız’ı Maksut Aşkar’ın hayatı ve kariyeri
Maksut Aşkar kimdir, Michelin Yıldız’ı Maksut Aşkar’ın hayatı ve kariyeri
Güller ve Günahlar'ın 8. bölüm özeti: Neler yaşandı, işte tüm detaylar
Güller ve Günahlar'ın 8. bölüm özeti: Neler yaşandı, işte tüm detaylar
Güller Günahlar 8 bölüm full izle tek parça! Güller ve Günahlar Kanal D Youtube izle
Güller Günahlar 8 bölüm full izle tek parça! Güller ve Günahlar Kanal D Youtube izle