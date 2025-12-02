Kramp şikayetiyle hastaneye gitti kalbi çalındı!

İngiliz çift Yvonne Graley ile Michael Graley'in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tatili kötü sonla bitti.

76 yaşındaki Michael Gray, bacağındaki kramp nedeniyle Paralimni'deki hastaneye kaldırıldı. Ancak hastaneye gitmesinden 10 dakika sonra eşi 73 yaşındaki Yvonne Graley'e ölüm haberi verildi.

Manchester'da yaşayan Yvonne, "Doktor odadan çıktı ve 'öldü' dedi" açıklamasını yaptı. İddiaya göre kendisine bir patolog tarafından otopsi yapıldığı da söylendi.

Ancak yaşlı adamın cenazesi İngiltere'ye getirildiğinde yetkililer ölüm raporunda ölüm nedeninin yazmadığını gördü. Bunun üzerine Rochdale'deki adli tıp ofisinin ikinci bir otopsi yapması gerektiği belirtildi.

Şok gerçek otopside ortaya çıktı

Ancak otopside inanılmaz bir gerçek ortaya çıktı. Yvonne, "Michael'ın kalbinin çıkarıldığını ve bu nedenle ölüm nedenini belirleyemediklerini söylediler" dedi, gerçek herkesi şoke etti.

Çiftin 47 yaşındaki kızı Hayley de "Çok öfkeliyiz ve cevaplara ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Temasa geçilen Kıbrıs Rum Kesmi polisi, turistin kalbinin çıkarıldığını kabul ederken, bir araştırma merkezine gönderildiğini açıkladı.

Rochdale Adli Tıp Kurumu, soruşturmanın sürdüğünü söyledi.