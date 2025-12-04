Masterchef 4 ceket kimin oldu? Masterchef son ceketi kim kazandı? soruları araştırılıyor. Yarışmayı yakından takip edenler reyting rekortmeni yarışmada son ceketi kimin giydiğini öğrenmeye çalışıyor.

MASTERCHEF 4 CEKET KİMİN OLDU?

3 Aralık 2025 tarihli MasterChef Türkiye bölümü, büyük finale bir adım daha yaklaşan yarışmacıların dördüncü ve son şef ceketini kazanmak için kıyasıya mücadele ettiği kritik bir aşamaydı.

MasterChef'te daha önce ilk üç ceketi sırasıyla Çağatay, Sezer ve Özkan kazanmıştı. Bu bölümde ise kalan yarışmacılardan Gizem, Mert, Sümeyye, Barış ve Hakan, son ceketin sahibi olabilmek için yeteneklerini sergiledi.

MasterChef Türkiye 2025'te ceketin dördüncü sahibi Hakan oldu.

Böylece ceketlerin sahipleri şöyle:

1- Çağatay

2- Sezer

3- Özkan

4- Hakan

MASTERCHEF SON CEKETİ KİM KAZANDI?

Gecenin ilk etabında zencefil ve bal temalı yaratıcı bir tabak hazırlayan yarışmacılar, ikinci aşamada ise konuk şef Ömür Akkor'un özel tabağını en iyi şekilde kopyalamaya çalıştı.

Jüri üyelerinin tadım ve puanlamaları sonucunda, en yüksek puanı alarak dördüncü ve son ceketin sahibi olan yarışmacı, adını finale yazdıran son isim oldu. Bu ceket, yarışmacının MasterChef 2025'in final etabına giden yolda yerini garantilemesi açısından büyük önem taşıyordu.

Masterchef’te elenenler ise şöyle oldu:

Gizem, Sümeyye, Barış, Mert