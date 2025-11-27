Masterchef elenen isim kim oldu (26 Kasım 2025)? Masterchef eleme potasına kimler gitti? soruları yemek programının yakın takipçileri tarafından araştırılıyor. Yayımlanan son bölümle de yarışmaya veda eden kişi belli oldu.

MASTERCHEF ELENEN İSİM KİM OLDU (26 KASIM 2025)?

Masterchef’e veda eden isim Murat Can oldu. MasterChef Türkiye’de heyecan dolu bir eleme gecesi daha yaşandı. Günün ilk oyunu olan takım dokunulmazlığında, kırmızı takım üstün performans göstererek dokunulmazlığı kazandı.

Kırmızı takımın zaferiyle birlikte, mavi takım eleme potasına adeta topluca girmek zorunda kaldı. Ardından bireysel dokunulmazlık için gerçekleştirilen ikinci aşamada ise Sezer en başarılı yemekleri hazırlayarak bireysel dokunulmazlığı kazandı.

Potaya giren yarışmacılar arasında yer alan Ayla, Çağatay, Onur Can ve Mert için yarışmanın kaderi bu akşam çizildi. Uzun ve çekişmeli final tabağı sunumları sonrasında, jüri değerlendirmesiyle Murat Can yarışmaya veda etti.

MASTERCHEF ELEME POTASINA KİMLER GİTTİ?

Bu eleme turu, yarışmanın ilerleyişini direkt etkiledi. 26 Kasım 2025 bölümü, hem takım oyunlarının stratejik önemini hem de bireysel performansın üst sıralarda kalabilmek için ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İzleyiciler, sosyal medya ve haber siteleri üzerinden detaylara ulaşırken; kimlerin risk altında olduğunu kontrol etmek isteyenler için eleme potasındaki isimler ve dokunulmazlık kazananı netlik kazandı. Bu bölüm, MasterChef Türkiye’de final yaklaşırken tansiyonu iyice artırdı.

Eleme potasındaki isimler ise şunlar oldu:

Çağatay

Ayla

Onur Can

Mert