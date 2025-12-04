Masterchef Hakan (Altunbaş) kimdir? Masterchef Hakan kaç yaşında, aslen nereli? Ekranların reyting rekortmeni ve sevilen yarışma programı Masterchef’te Hakan dördüncü ceketi kazandı. Jürinin de beğenisini kazanan Hakan hakkındaki bilgiler araştırılmaya başlandı.

MASTERCHEF HAKAN (ALTUNBAŞ) KİMDİR?

MASTERCHEF HAKAN KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

MasterChef Türkiye 2025'in dikkat çeken yarışmacılarından Hakan Altunbaş'ın kim olduğu, yaşı ve memleketi izleyiciler tarafından sıkça araştırılıyor. Güçlü performansı ve Karadeniz mutfağına olan hakimiyetiyle adından söz ettiren Altunbaş, aslen Zonguldaklı.

Yarışmaya İstanbul'dan katılan ve profesyonel aşçılık kariyerinde 12 yıllık deneyimi bulunan Altunbaş'ın 2025 yılı itibarıyla 29 yaşında olduğu biliniyor. 2024 sezonunda da şansını deneyen ancak elenen Hakan Altunbaş, azmi sayesinde bu sezon ana kadroya girmeyi başararak ceket mücadelesinde iddialı isimler arasında yer aldı. Zonguldaklı yarışmacı, özellikle yaratıcı tabakları ve mutfaktaki soğukkanlı duruşuyla MasterChef'in final yolunda ilerleyen güçlü isimlerinden biri olarak gösteriliyor.