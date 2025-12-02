Masterchef’te ikinci ceketi kim kazandı? Dün akşam (1 Aralık 2025) Masterchef ceket kimin oldu? soruları araştırılıyor. Yarışmanın sıkı takipçileri ceketi kimin kazandığını öğrenmeye çalışıyor.

MASTERCHEF’TE İKİNCİ CEKETİ KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’nin 1 Aralık 2025 akşamı ekrana gelen bölümünde, “ikinci ceket”i kazanan isim açıklandı.

Günün ilk etabında yarışmacılardan mango ve taze biberiye kullanarak yaratıcı tabaklar hazırlamaları istendi.

İkinci turda ise konuk jüri Osman Sezener’in imza tabağı “kereviz kebap ve karides” yarışmacılardan tam puanlı bir yorum bekliyordu.

Haftanın 2. ceketini, gece boyunca aldığı toplam 49,5 puanla Sezer Dirican kazandı.

Final haftasına yaklaşılırken, Sezer’in bu başarısı onu şampiyonluk yolunda güçlü aday haline getirdi.

MasterChef'te ikinci ceketi giyen yarışmacı SEZER oldu.

DÜN AKŞAM (1 ARALIK 2025) MASTERCHEF CEKET KİMİN OLDU?

CEKET: ÇAĞATAY CEKET: SEZER

1 Aralık 2025 - İstanbul - TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen yarışması MasterChef Türkiye'de, finalist adaylarını belirleyecek olan kritik ceket mücadeleleri heyecan dolu anlara sahne oldu.

Dün akşamki zorlu yemek maratonunda, Somer Şef, Danilo Şef ve Mehmet Şef'in jüri koltuğunda oturduğu gecede, yarışmacılar final yolundaki en değerli simge olan mavi ceket için ter döktü. Yüksek teknik beceri ve yaratıcılığın ön planda olduğu tadım sonrası puanlamalar açıklandı.

Gecenin sonunda en yüksek puanı toplayan isim Sezer oldu. Bu sonuçla Sezer, bir önceki gün ilk ceketi alan Çağatay'ın ardından MasterChef Türkiye'de 2025 sezonunun ikinci mavi ceketini giymeye hak kazandı ve adını finale doğru kesinleştirdi. Yarışmada ceket mücadeleleri ve yarı final heyecanı önümüzdeki günlerde artarak devam edecek.