Merve Taşkın kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, aylık kazancı ne kadar?

Sosyal medyanın son dönemde konuştuğu isimlerden Merve Taşkın, hem yaptığı iş hem de kazancıyla eleştiri oklarının hedefinde. Hülya Avşar’ın programında açık sözlülüğü ile dikkat çeken ünlü fenomen, bir kez daha gündeme geldi. Peki fenomen Merve Taşkın kimdir, nereli, kaç yaşında ve ne kadar kazanıyor? Tüm detayları sizler için derledik.

MERVE TAŞKIN KİMDİR?

Merve Taşkın, sosyal medyada sınırları zorlayan ve tartışma yaratan içerikleriyle tanınan bir fenomen ve dijital içerik üreticisidir. 21 Ocak 1998’de İstanbul’da doğan Taşkın; X (Twitter) ve Instagram başta olmak üzere geniş bir takipçi kitlesiyle öne çıkıyor. 2017’de Beşiktaş–Porto maçının ardından göğsüne “Beşiktaş” yazdığı fotoğrafı paylaşmasıyla büyük kitlelerin dikkatini çekerek fenomenlik kariyerinde hızlı bir çıkış yakalamıştı.

KAÇ YAŞINDA?

21 Ocak 1998 doğumlu olan Merve Taşkın, 2025 yılı itibarıyla 27 yaşındadır. Genç yaşına rağmen yıllardır dijital dünyada yüksek görünürlük ve etki alanı oluşturmuştur.

NERELİ?

Merve Taşkın İstanbul doğumlu ve eğitim/iş yaşamını ağırlıklı olarak İstanbul’da sürdürüyor. Yaşadığı şehir, sosyal medya içerikleri ve katıldığı programlar için dinamik bir zemin oluşturuyor.

NE İŞ YAPIYOR?

Merve Taşkın’ın temel mesleği sosyal medya fenomenliği ve dijital içerik üreticiliğidir. Gelir ve görünürlük odaklı faaliyetleri arasında:

- Sosyal medya platformlarında içerik üretimi,

- Reklam ve marka işbirlikleri,

- Ücretli içerik platformlarında yer alma,

- Farklı dijital kampanyalar ve programlara katılımı bulunuyor. Magazin ve hukuki gündemle sık sık anılması, onu popüler kültürün tartışmalı figürlerinden biri hâline getirmiştir.

NE KADAR KAZANIYOR?

Merve Taşkın’ın aylık kazancına dair kamuya açık, doğrulanmış resmi bir bilgi bulunmamaktadır. Fenomenlerin gelirleri; platform içi mekanizmalar, reklam anlaşmaları, marka işbirlikleri ve ücretli içerik platformlarına göre değişkenlik gösterir. Taşkın’ın bilinirliği yüksek reklam geliri potansiyeli sunsa da net rakamlar iddia düzeyindedir ve doğrulanmamıştır.