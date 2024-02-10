Tarihi rekor: Michael Jackson’ın şarkıları 1.2 milyar dolara satıldı

Müzik tarihinin en büyük katalog satışı gerçekleşti. Sony, Michael Jackson’ın şarkı kataloğunun yarısı için astronomik bir fiyat ödedi. Pop tarihine damga vuran şarkılar 1.2 milyar dolara satıldı. Anlaşmanın tüm detayları şimdilik açıklanmasa da katalogda müzisyenin en sevilen şarkıların yer aldığı biliniyor. Sony’nin satın aldığı şarkılar arasında ‘Bad’ ve ‘Beat it’ de var. Sony’nin bu büyük çaplı satın alma hamlesinde popun kralı başrolü oynarken caz efsanesi Ray Charles ve Jerry Lee Lewis şarkıları da yer aldı.

Michael Jackson zirvede ama ilk örnek değil

Sony Music ve Michael Jackson’ın mirasçıları arasında yapılan anlaşmaya dair bilinen az detaylardan biri de Broadway müzikalleri ve diğer performansların kapsam dışında tutulduğu. Sony, önceki yıl da Bruce Springsteen’in tüm kataloğuna 600 milyon dolar ödemişti. Geçen yıl Katy Perry’nin şarkı kataloğu 225 milyon dolara, Enrique Iglesias’ın şarkıları ise rakamı açıklanmayan bir ücrete satmıştı. Kataloğun satın alınması içinde yer alan tüm şarkıların telif ve kullanım hakkı anlamına geliyor.

Bir albüme 30 altın plak

Tüm zamanların en çok satan albümü olma özelliği taşıyan 1982 çıkışlı ‘Thriller’ 70 milyon adet albüm satışıyla Michael Jackson ve sonrasında da mirasçıları için büyük bir gelir kazandırmıştı. 30 altın platin kazanan albüm bugün bile popülerliğini korumaya devam ediyor. Sadık dinleyici kitlesi albümlerini en çok dinlenenler listesinde onun albümlerini üst sıralarda tutmaya devam ederken müzikseverleri heyecanlandıracak bir geçen yıl resmen duyurulmuştu.