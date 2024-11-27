Netflix, Squid Game 2. sezon fragmanını yayınlandı

Netflix, merakla beklenen Squid Game 2. sezon için yeni fragmanını yayınladı. Her bir detayı ile hayranlık uyandıran birinci sezonunun ardından, milyonlarca kişi ikinci sezonu yıllarca bekledi.

Ve nihayet mutlu sona artık günler kaldı. Yayın tarihi 26 Aralık olarak açıklanan Squid Game 2. sezonu için yeni fragman geldi. İşte geri sayım başlarken, öne çıkan bazı detaylar…

SQUID GAME 2. SEZONDAN FRAGMAN GELDİ

Peki fragmanda ne var? Yeni yayınlanan fragman, para dolu şeffaf plastik domuz, küçük bir kızın ölümcül heykeli ve bir avuç tanıdık oyuncu gibi selefinin ikonografisine geri dönüş vaat ediyor.

Ancak merak uyandıran heyecanlandıran şey, serinin heyecan verici diyalogları. “Bu oyunu o yarattı, onlarla savaşmalıyız” 2024 için ‘Malikaneleri var, onları soymamız gerektiğini düşünüyorum’ 2002 için ne ise. Bunu en büyük iltifat olarak söylüyorum.’’ tarzında konuşmalar, büyük bir savaşın olacağını gösteriyor.

26 Aralık'ta Netflix'te prömiyerini yapacak olan 2. sezon, büyük beklentilerle gelecek. İlk sezon kısa sürede Netflix'in dünya çapında en çok izlenen dizisi oldu.

Sadece ilk 28 günde 1,65 milyar izleme saatine ulaşan dizinin, ikinci sezonunda da beklentileri aşması hedefler arasında.

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