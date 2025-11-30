On Numara kazanan numaralar! 30 Kasım 2025 On Numara sorgulama ekranı araştırılıyor. Kupon dolduran milyonlarca kişi gerçekleştirilen çekilişin ardından kazanıp kazanmadığını arama motorlarında çıkan sonuçlara göre sorguluyor.

ON NUMARA KAZANAN NUMARALAR!

On Numara çekilişi 28 Kasım 2025 tarihinde yapıldı. 28 Kasım 2025 günü On Numara çekilişinde kazanan numaralar şu şekilde:

1, 4, 8, 12, 16, 22, 24, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 50, 53, 56, 59, 60, 66, 72

30 KASIM 2025 ON NUMARA SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango İdaresi'nin popüler şans oyunu On Numara'da büyük ikramiyeyi kazanıp kazanmadığınızı öğrenmek artık çok kolay. Vatandaşlar, çekiliş sonuçlarının hemen ardından Milli Piyango Online platformu üzerinden veya bayiler aracılığıyla sorgulama yapabiliyor.

Çekiliş sonrasında biletinize ikramiye isabet edip etmediğini anlamanın en hızlı yolu, Milli Piyango Online'ın internet sitesindeki veya mobil uygulamasındaki sorgulama ekranını kullanmaktır. Bu ekrana, oynadığınız kuponun üzerindeki bilet seri numarasını girerek saniyeler içinde kazanç durumunuzu görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, bayilerdeki cihazlar aracılığıyla da kuponunuzu okutarak sorgulama yapmanız mümkündür.