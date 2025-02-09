Para, erkekleri daha çekici mi kılıyor?

Günümüz dijital dünyasında, ilişki arayışları büyük ölçüde online platformlara kaymış durumda. Ancak peki, çevrimiçi flörtte gerçekten önemli olan şey ne? Dış görünüş mü, kişilik mi yoksa para mı?

2006 yılında Chicago Üniversitesi’nden Günter J. Hitsch ile Ali Hortaçsu ile Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Sloan School of Management’tan Dan Ariely tarafından yapılan, “Tıklamanızı Sağlayan Nedir? - Eş Tercihleri ​​ve Eşleşme Çevrimiçi Arkadaşlıkta Sonuçlar” başlıklı online tanışma platformlarından elde edilen verilere göre, özellikle erkekler için “gelirin büyük bir fark yarattığı” ortaya çıktı. İşte sayılarla gerçekler:

Erkeklerde gelir artışı, çekiciliği nasıl etkiliyor?

Online flört piyasasında erkekler için gelir seviyesinin belirleyici bir faktör olduğu görülüyor. Özellikle 50.000 doların üzerindeki gelirler, erkeklerin aldığı ilk mesaj sayısında yüzde 34 ila 151 arasında artış sağlıyor. En büyük avantaj ise 250 bin doların üzerinde kazanan erkeklerde gözlemleniyor.

Kadınlar için ise durum daha farklı. 50 bin ila 100 bin dolar arasındaki bir gelir seviyesi hafif bir avantaj sağlasa da 100 bin doların üzerindeki kazançlar kadınların çevrimiçi başarısına anlamlı bir katkı yapmıyor.

Erkekler için yüksek gelir bir avantaj olurken, kadınlar için çekicilikte belirleyici bir faktör olmaktan uzak.

Kısa boyluların daha fazla kazanması gerekiyor!

Flört piyasasında boy da önemli bir etken. Ancak boy kısaldıkça, çekicilikte kazanç yükseliyor. Örneğin: 157 cm boyundaki bir erkeğin, 182 cm boyundaki bir erkek kadar çekici olabilmesi için yılda 269 bin dolar daha fazla kazanması gerekiyor.

Görünüşü parayla telafi etmek mümkün mü?

Verilere göre, çekicilik düzeyi düşük olan erkeklerin, flört piyasasında rekabet edebilmesi için daha fazla kazanması gerekiyor. Çalışmadaki verilere göre, 5. en düşük çekicilik seviyesindeki bir erkeğin, en çekici düzeyde görülen erkekler kadar tercih edilmesi için yıllık 143 bin dolar daha fazla gelire ihtiyacı var!

Kadınlar için ise benzer bir veri bulunmuyor. Kısaca kadınlar için “güzellik” halen daha belirleyici bir faktör olarak kalmaya devam ediyor.

Eğitim ve gelir arasındaki bağlantı

Erkeklerde her ek eğitim yılı, yaklaşık yüzde 8 gelir artışı sağlarken, kadınlarda ise bu artış daha düşük seviyede kalıyor.

Bu da gösteriyor ki, erkekler için daha fazla eğitim almak, sadece kariyer açısından değil, ilişki piyasasında da bir avantaj yaratıyor.

“Para” online flörtte ne kadar etkili?

Veriler gösteriyor ki erkeklerde gelir seviyesi ne kadar yüksekse, flört piyasasında o kadar avantajlı konumda olurken, kadınlar için gelir seviyesi erkekler kadar büyük oranda belirleyici olmuyor.