Rüya Gibi dizisi oyuncuları kim? Rüya Gibi dizisi oyuncu kadrosu detayları araştırılıyor. Yayımlanan her yeni bölümüyle dikkatleri çekmeyi başaran Rüya Gibi bu sefer oyuncu kadrosuyla gündem oldu.

RÜYA GİBİ DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Show TV'de yayınlanan Rüya Gibi dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan başlıca isimler şunlardır:

Seda Bakan (Aydan)

Uğur Güneş (Emir)

Ahsen Eroğlu (Çiğdem)

Emre Bey (Efe)

Şebnem Bozoklu (Fiko)

Celil Nalçakan (Tarık)

Devrim Yakut (Hayriye)

Menderes Samancılar

Alya

Yeliz Korkmaz

Burcu Kirman

Yağmur Özbasmacı

Deniz Altan

Toprak Kahraman

Alper Kut

Furkan Murat Uğur

Ferzan Hekimoğlu

Aslıhan Çelik

Kerim İlhan

Taylan Güldere

Selçuk Borak

Yeni sezonun en iddialı projelerinden biri olarak ekrana gelecek Rüya Gibi dizisi, zengin kadrosuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizide başrol oyuncuları arasında Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan ile deneyimli isimlerden Devrim Yakut ve Menderes Samancılar yer alıyor.

Seda Bakan, dizide “Aydan” karakterini canlandırıyor; Aydan, İstanbul’un kenar mahallesinde kuaförlüğe başlayan, sonra lüks bir güzellik merkezinin sahibi olan bir kadın.

Uğur Güneş ise lüks iş dünyasına adım atan bu kadının iş ortağı ve gündemi değiştirecek iş insanı “Emir” rolünde.

Ahsen Eroğlu, mahalleli ruhlu, cesur ve özgür karakter “Çiğdem”i canlandırırken; Emre Bey, dizinin polisiye tarafını temsil eden komiser “Efe” ile ekibe polisiyelik katıyor.

Şebnem Bozoklu’nun hayat verdiği “Fiko” karakteri, Aydan’ın dostu, mahalle manikürcüsü hem sıcak hem samimi bir ikon olarak dizide öne çıkıyor.

Celil Nalçakan ise Aydan’ın eski eşi “Tarık” rolünde: Aydan’ın yeni hayatındaki dengeleri sarsacak önemli bir karakter.

Yan rollerde yer alan Devrim Yakut ve Menderes Samancılar gibi tecrübeli aktörler de dizinin atmosferine derinlik kazandırıyor.