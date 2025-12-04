Sahipsizler 41 bölüm fragmanı izle; Sahipsizler yeni bölüm fragmanı (Youtube)… Dizinin yayımlanan son bölümünü takip edenler gelecek hafta yayımlanması planlanan yeni bölümün fragmanını da izlemek istiyor. Böylece arama motorlarında detaylar araştırılıyor…

SAHİPSİZLER 41 BÖLÜM FRAGMANI İZLE (TIKLAYINIZ)

Ekranların soluksuz izlenen dizisi "Sahipsizler"in 40. bölümü, aile bağlarının sınandığı ve büyük sırların açığa çıktığı kritik olaylara sahne oldu. Bölümde, Azize ve Devran cephesinde yaşanan yıkımlar, hikayenin gidişatını tamamen değiştirdi.

Annesine kavuşmanın eşiğindeyken onu yeniden kaybeden Azize, büyük bir yıkım yaşadı. Bu acı ve öfkeyle hareket eden Devran, anlaşmanın bozulduğunu düşünerek otele doğru yöneldi. Öte yandan Devran, gerçeği kanıtlamaya çalışırken, babası Vahap'ın aileyi korumak adına silahları sakladığını itiraf etmesi, baba-oğul arasındaki ipleri kopma noktasına getirdi. Devran, bir yandan gerçeği ispat etmeye çalışırken, diğer yandan da babasını kaybetme tehlikesiyle yüzleşmek zorunda kaldı.

SAHİPSİZLER YENİ BÖLÜM FRAGMANI (YOUTUBE)

Aşk cephesinde ise Zeliha'nın dünyası, Yusuf'un söylediği yalanların ortaya çıkmasıyla altüst oldu ve ilişkilerinde büyük bir kırılma yaşandı. İlişkileri kopma noktasına gelen Zeliha ve Yusuf'un geleceği belirsizliğe sürüklenirken, Aras ise görünmez bir savaş yürütmeye devam etti. Aras'ın, Alazlar'ı tamamen bitirme hedefiyle attığı ilk adım, doğrudan Vahap'ı hedef alarak gerilimi doruğa taşıdı.

Bu bölüm, karakterlerin zorlu kararlar almak zorunda kaldığı, ihanetlerin ve fedakarlıkların iç içe geçtiği çarpıcı anlarla izleyiciyi ekrana kilitledi. Azize annesine kavuşmaya yaklaşırken, Devran ailesinin yıkılışına engel olmaya çalıştı.