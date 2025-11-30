Sayısal Loto 29 Kasım 2025 sonuçları! Çılgın Sayısal Loto kazanan sayılar… Canlı yayında noter huzurunda yapılan kura çekiminin ardından çıkan şanslı sayılar milyonların hayallerini süslüyor.

SAYISAL LOTO 29 KASIM 2025 SONUÇLARI!

Kazandıran Sayısal Loto çekilişi saat 21:30'da gerçekleştirildi. Çekiliş millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak aktarıldı.

29 Kasım 2025 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto kazandıran numaralar:

7 20 32 41 56 72

Joker:44

Süper Star: 19

Bu haftanın çekilişinde “6 bilen” olmadığı için büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti.

Diğer kategorilerdeki kazanan sayılar ve ikramiye dağılımı ise şöyle oldu: 5 bilen 4 kişi, 4 bilen 48 kişi, 3 bilen 13.634, 2 bilen 200.420 kişi oldu.

Çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyenler, MPİ’nin resmi internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden biletlerini kontrol edebilir.