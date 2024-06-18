Sürpriz nikah: Reza Zarrab, Dilara Altıntop'la evlendi iddiası
Reza Zarrab'ın Bursalı sosyetik güzel Dilara Altıntop ile evlendiği öne sürüldü.
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Snob Magazin'in özel haberine göre, Reza Zarrab'ın Bursalı sosyetik isim Dilara Altıntop ile evlendiği iddia ediliyor. Çiftin, geçtiğimiz aylarda Miami'de dünya evine girdiği ileri sürüldü. Bu sürpriz evlilik, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.
2016 yılında ABD'de banka dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlarından tutuklanıp daha sonra serbest bırakılan Zarrab, 2021 yılında 11 yıllık eşi Ebru Gündeş'ten boşanmıştı.