Teoman vasiyetini açıkladı, Bakan Göktaş teşekkür etti

Şarkıcı Teoman, verdiği bir röportajda vasiyetini hazırladığını anlatmıştı.

Teoman, mirasının kime kalacağıyla ilgili olarak "Kanuni düzenlemeler nedeniyle istediğim gibi yazamadım ama. Ölümüm halinde birikimlerimin dörtte biri Çocuk Esirgeme Kurumu'na gidecek. Gerisini doğal mirasçım olarak kızım alacak" demişti.

Bakan'dan Teoman'a teşekkür

Teoman'ın açıklamasıyla ilgili olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, X hesabından bir paylaşımda bulunarak şarkıcıya teşekkür etti.

Bakan Göktaş, "Sanat dünyamızın değerli ismi Teoman'ın mirasının bir bölümünü devletimizin himayesi altında bulunan çocuklarımıza bağışlayacağını ifade etmesinden büyük bir mutluluk duydum. Hepimize emanet olan, ikbalimiz, istikbalimiz, en kıymetlilerimiz yavrularımıza daha iyi bir gelecek sunmak adına atılan her türlü adım büyük bir takdiri hak ediyor. Örnek oluşturacağını umduğumuz bu kıymetli karar nedeniyle kendilerine teşekkür ediyorum" diye yazdı.