Uçağı rötar yapınca Sevval Şam havalimanında mini konser verdi

Antalya’daki konserine gitmek üzere Şevval Sam ve ekibi, İstanbul Havalimanı’nda bulunan Türk Hava Yolları (THY), İç Hat Lounge Salonu'na geldi. İstanbul’da etkisini sürdüren sağanak yağış ve lodos, hava trafiğinde aksamalara neden olurken, Şevval Sam’ın Antalya’ya gideceği uçakta rötar yaptı.

Antalya seferinin konsere kısa bir süre kala gerçekleşeceğini öğrenen ünlü sanatçı ve ekibi provayı havalimanında yaptı.

Ünlü sanatçının mini konseri sayesinde yolcular müzik ziyafeti yaşadı. Ortaya eğlenceli görüntülerin çıktığı anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.