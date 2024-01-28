Yalı Çapkını’nın İfakat’ı Gülçin Santırcıoğlu kimdir? Yer aldığı projeler neler?
Yalı Çapkını’nın İfakat’ı Gülçin Santırcıoğlu son zamanlarda verdiği kilolar ile gündeme geldi. Her bölümüyle gündem olan dizinin sevilen ismi Gülçin Santırcıoğlu'nun gerçek hayatta kim olduğu merak ediliyor. Peki, Gülçin Santırcıoğlu kimdir? Yer aldığı projeler neler? İşte detaylar…
Gülçin Santırcıoğlu kimdir?
1977'de İzmir'de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvarı Sahne Sanatları Opera Şan Bölümünde eğitim aldı. Oyunculuk kariyeri ile birlikte çeşitli gruplarda solistlik ve Ruhi Su Kültür Sanat Vakfında şan hocalığı yaptı. Oynadığı ilk sinema filmi olan Türev, 2005 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film ödülünü kazandı. Bu filmde oynadığı Süreyya rolü ile 13. ÇASOD ödüllerinde "Umut Vadeden Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Bir klasik hâline gelen Elveda Rumeli dizisindeki Hatice rolü ülke çapında tanındı.
2007 yılında yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun Yumurta, Süt, Bal üçlemesinin ilk filmi olan Yumurta filminde Nejat İşler, Saadet Işıl Aksoy ve Ufuk Bayraktar ile birlikte rol aldı. Film ulusal ve uluslararası çeşitli festivallerde ödüller aldı. 2008 yılında başrollerini Kaan Keskin ile paylaştığı üçüncü sinema filmi olan İki Çizgi, 65. Venedik Film Festivali ve 45. Antalya Altın Portakal Film Festivali dâhil olmak üzere 30'un üzerinde ulusal ve uluslararası festivale katıldı. Sonrasında çeşitli sinema ve dizi film projelerinde yer aldı. 2012 yılında Badem grubunun "Badem ve Konukları" albümünde "Ala Gözlerini Sevdiğim Dilber" şarkısını seslendirdi. 2013 yılında Roterdam Altın Lale Film Festivali'nde jüri üyeliği de yapan oyuncu son olarak Kara Ekmek ve Oyunbozan adlı dizilerde rol almıştır.
Yer aldığı projeler
Diziler
2022-günümüz Yalı Çapkını
2019-2020 Hercai
2018 Nefes Nefese
2016 Diriliş Ertuğrul
2016 Oyunbozan
2015 Kara Ekmek
2013-2014 Osmanlı Tokadı
2011-2012 Bir Çocuk Sevdim
2010 Doktorlar
2010 Sensiz Yaşayamam
2007-2009 Elveda Rumeli
2006 Gülpare
2005 Aynalar
Sinema filmleri
2019 Soluk
2015 Yeni Hayat
2014 Kırımlı
2010 Memlekette Demokrasi Var (Yüz Bin Kibrit)
2009 Ev
2008 İki Çizgi
2007 Yumurta
2005 Türev
İnternet dizi ve filmleri
2022 Andropoz
2021 Azizler
Kısa film
2008 Doğum
2005 Phone Call from Imaginary Girlfriends: Istanbul