Yalı Çapkını’nın İfakat’ı Gülçin Santırcıoğlu kimdir? Yer aldığı projeler neler?

Gülçin Santırcıoğlu kimdir?

1977'de İzmir'de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvarı Sahne Sanatları Opera Şan Bölümünde eğitim aldı. Oyunculuk kariyeri ile birlikte çeşitli gruplarda solistlik ve Ruhi Su Kültür Sanat Vakfında şan hocalığı yaptı. Oynadığı ilk sinema filmi olan Türev, 2005 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film ödülünü kazandı. Bu filmde oynadığı Süreyya rolü ile 13. ÇASOD ödüllerinde "Umut Vadeden Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Bir klasik hâline gelen Elveda Rumeli dizisindeki Hatice rolü ülke çapında tanındı.

2007 yılında yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun Yumurta, Süt, Bal üçlemesinin ilk filmi olan Yumurta filminde Nejat İşler, Saadet Işıl Aksoy ve Ufuk Bayraktar ile birlikte rol aldı. Film ulusal ve uluslararası çeşitli festivallerde ödüller aldı. 2008 yılında başrollerini Kaan Keskin ile paylaştığı üçüncü sinema filmi olan İki Çizgi, 65. Venedik Film Festivali ve 45. Antalya Altın Portakal Film Festivali dâhil olmak üzere 30'un üzerinde ulusal ve uluslararası festivale katıldı. Sonrasında çeşitli sinema ve dizi film projelerinde yer aldı. 2012 yılında Badem grubunun "Badem ve Konukları" albümünde "Ala Gözlerini Sevdiğim Dilber" şarkısını seslendirdi. 2013 yılında Roterdam Altın Lale Film Festivali'nde jüri üyeliği de yapan oyuncu son olarak Kara Ekmek ve Oyunbozan adlı dizilerde rol almıştır.

Yer aldığı projeler

Diziler

2022-günümüz Yalı Çapkını

2019-2020 Hercai

2018 Nefes Nefese

2016 Diriliş Ertuğrul

2016 Oyunbozan

2015 Kara Ekmek

2013-2014 Osmanlı Tokadı

2011-2012 Bir Çocuk Sevdim

2010 Doktorlar

2010 Sensiz Yaşayamam

2007-2009 Elveda Rumeli

2006 Gülpare

2005 Aynalar

Sinema filmleri

2019 Soluk

2015 Yeni Hayat

2014 Kırımlı

2010 Memlekette Demokrasi Var (Yüz Bin Kibrit)

2009 Ev

2008 İki Çizgi

2007 Yumurta

2005 Türev

İnternet dizi ve filmleri

2022 Andropoz

2021 Azizler

Kısa film

2008 Doğum

2005 Phone Call from Imaginary Girlfriends: Istanbul