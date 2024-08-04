  1. Ekonomim
  2. Olimpiyat 2024
  3. Milli boksör Esra Yıldız Kahraman yarı finalde
Takip Et

Milli boksör Esra Yıldız Kahraman yarı finalde

Kadınlar 57 kilo çeyrek final mücadelesinde Brezilyalı rakibi Jucieelen Romeu'yu mağlup eden milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Milli boksör Esra Yıldız Kahraman yarı finalde
Takip Et

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 57 kiloda son çeyrek final müsabakaları yapıldı.

North Paris Arena'daki organizasyonda Esra Yıldız Kahraman, Brezilyalı Jucielen Cerqueira Romeu ile karşılaştı.

Yarı finaldeyiz

Karşılaşmada ilk raundu 5-0 kazanan milli sporcu, ikinci raundu ise 4-1 kaybetti. Son rauntta üstünlüğü tekrar eline alan Esra Yıldız Kahraman, müsabakadan 4-1'lik galibiyetle ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

Olimpiyat madalyasını garantileyen Esra Yıldız Kahraman, 7 Ağustos Çarşamba TSİ 22.30'da Tayvanlı boksör Lin Yu Ting ile finale yükselme maçına çıkacak.

Mete Gazoz çeyrek finalde!Mete Gazoz çeyrek finalde!Olimpiyat 2024
Olimpiyat 2024
Filenin Sultanları liderliği kaptırdı
Filenin Sultanları liderliği kaptırdı
Mete Gazoz çeyrek finalde!
Mete Gazoz çeyrek finalde!
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024'te yarı finalde
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024'te yarı finalde
Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Paris 2024'e veda etti
Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Paris 2024'e veda etti
1,5 trilyon dolara giden ekonomi: Müzik ve spor turizmi
1,5 trilyon dolara giden ekonomi: Müzik ve spor turizmi
A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finalde
A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finalde