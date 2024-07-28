Paris Olimpiyatlarında ikinci gün: Türk sporcular nasıl sonuçlar aldı?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ikinci gününde ilk Türk kadın milli kürekçi Elis Özbay çeyrek finale yükseldi.

Vaires Sur Marne Nautical'de yapılan yarışta Elis Özbay, tek çifte repesajında mücadele etti.

Organizasyonda 8.00.00'lik derecesiyle serisinde ikinci olan Özbay, çeyrek finale kalmayı başardı.

BBC Türkçe'nin derlediği bilgilere göre çeyrek finalde Slovenyalı Nina Kostanjsek, Avusturyalı Magdalena Lobnig, Litvanyalı Viktorija Senkute, Özbekistanlı Anna Prakaten ve Güney Afrikalı Paige Badenhorst ile karşılaşacak milli kürekçi, 30 Temmuz'daki yarış sonucunda serisinde ilk üçe girmesi halinde yarı finale çıkacak.

Judoda ise erkekler 66 kiloda son 32 turu karşılaşmasında Muhammed Demirel, Finlandiyalı rakibine yenilerek ilk turda organizasyondan elendi.

Atıcılıkta kadınlar 10 metre havalı tabanca yarışında finale kalan Şevval İlayda Tarhan bugün 135.6 puan derecesiyle oyunları 7. olarak tamamladı.

Paris'teki La Defense Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda erkekler 100 metre sırtüstü elemeleri yapıldı.

Milli yüzücü Berke Saka, 55.85'lik derecesiyle serisinde 7'nci, genel sıralamada ise 40'ıncı basamakta yer alarak yarı finalde yarışma hakkı elde edemedi.

Berke Saka, 200 metre bireysel karışıkta olimpiyat mücadelesini sürdürecek.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın, J Grubu ilk maçında Japonya'dan Aya Ohori ile karşılaştı.

Milli sporcu, rakibine 21-9 ve 21-7'lik setler sonucunda 2-0 mağlup oldu.

Neslihan Yiğit Arın, gruptaki ikinci maçını 30 Temmuz Salı günü Perulu Ines Lucia Castillo ile yapacak.

Yelkende Merve Vatan, kadınlar IQ foil kategorisinde Türkiye'yi temsil ediyor.

Milli cimnastikçiler finalde

Paris Olimpiyatları’nın ilk gününde toplam 14 bireysel sporcu ile erkek cimnastik takımı Türkiye adına yarışmıştı.

Türk cimnastiğinin tek olimpiyat madalyalı sporcusu Ferhat Arıcan ile dünya ve Avrupa şampiyonu Adem Asil, Paris'teki Bercy Arena'da yapılan artistik cimnastik erkekler takım ve bireysel alet elemelerinde yarıştı.

Elemeleri Adem Asil, halka aletinde 14.866 puanla 5'inci, Ferhat Arıcan da paralel barda 15.033 puanla 7'nci tamamlayarak finale kaldı.

Salih Yıldız Judo erkekler 60kg’da yarı finale yükselmeyi başardı ancak önce Gürcü asıllı Fransız judocu Luka Mkheidze'ye sonra da üçüncülük maçında Japonya'dan Ryuju Nagayama'ya mağlup olarak olimpiyatları 5'nci sırada tamamladı.

Yıldız Olimpiyatlar’a Avrupa üçüncüsü ünvanı ile geldi.

Milli boksör Kaan Aykutsun erkekler 80kg son 32 maçında İtalyan rakibi Salvatore Cavallaro'yu 4-1 yenerek son 16’ya yükseldi.

Atıcılıkta kadınlar 10m Havalı Tabanca elemelerinde Şevval İlayda Tarhan 7. olarak yarın finalde yarışma hakkı elde etti.

Yüzme erkekler 100m kurbağalama elemelerinde Berkay Ömer Öğretir, serisinde 6., genel sıralamada ise 21. sırayı alarak yarı final bileti alamadı.

10m havalı tabanca elemelerinde İsmail Keleş 10., Yusuf Dikeç 13. sırayı aldı ve ilk 8 sporcunun yer alacağı finale yükselemedi.

Judo kadınlar 48kg'da Tuğçe Beder, ilk turda ev sahibi Fransa'dan Shirine Boukli'ye mağlup olarak oyunlara veda etti.

Bir başka tarihi katılımda Türkiye’yi eskrim erkekler kılıç kategorisinde temsil eden Enver Yıldırım, son 32 turunda İtalya'dan Luca Curatoli'ye 15-10 mağlup olarak oyunlara veda etti. Enver Yıldırım, bu alanda 52 yıl sonra yarışan ilk sporcu oldu.