Migros’tan yeni yapay zeka asistanı: ŞefGPT

Migros, yapay zeka asistanı ŞefGPT’yi müşterilerinin hizmetine sundu. Kullanıcılara mutfak önerileri ve tüyoları paylaşan ŞefGPT ile Migros Whatsapp hattı üzerinden sohbet edilebiliyor.

Migros müşterileri, ŞefGPT ile yemek tariflerine ulaşabilirken, detaylı alışveriş listelerini oluşturabiliyor. Besin değerlerinin yanında sağlıklı ve bilinçli beslenme konusunda bilgiler sunan ŞefGPT, yemek davetleri için kişiselleştirilmiş menüler de hazırlıyor.

Migros’un Whatsapp hattında yer alan yapay zeka tabanlı dijital asistanı ŞefGPT’nin, önümüzdeki dönemde kişisel alışveriş alışkanları ve aktif kampanyalar doğrultusunda da ürün önerilerinde bulunacağı ve kullanıcılara özel çeşitli avantajlar sunacağı bildirildi.