148 milyon dolar tazminata mahkum edilmişti: Trump'ın avukatı İflasını istedi

Giuliani, Donald Trump'ın 2020 başkanlık seçimlerini kaybetmesi sonrası iki eski Georgia seçim çalışanını haksız yere "sahtekârlıkla" suçlamıştı.

Yargıya intikal eden olayda mahkeme, Rudy Giuliani'nin davacı iki kişiye 148 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetmişti.

1-10 milyon dolar arası servetim var

Karardan iki gün sonra Giuliani, New York'taki İflas Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda 100 ila 500 milyon dolar arasında borcu ve 1 ila 10 milyon dolar arasında da varlığı olduğunu belirtti.

Artık Trump'ın avukatlığını yapmayan Giuliani'nin sözcüsü, iflas başvurusunun kendisine 148 milyon dolarlık cezaya itiraz etmesi için zaman kazandıracağı ve diğer alacaklılara da adil davranılmasını sağlayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Ted Goodman, "Giuliani'nin bu kadar yüksek bir cezai miktar ödeyebileceğine hiç kimse makul bir şekilde inanamazdı" ifadesini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde iflas davaları, şahıs ve şirketlerin borçlarını silmelerini ya da yeniden düzenlemelerini sağlayabiliyor.

Keza Giuliani'nin iflas başvurusu kendisine karşı devam eden diğer tüm hukuk davalarını da durdurabilir.

Ancak bu durum Rudy Giuliani'nin seçim çalışanlarına olan (148 milyon dolar) borcundan kurtulmasının önünü açmayabilir.

Zira yargıçlar, borçlu Giuliani'nin "kasıtlı ve kötü niyetli" davranışlarda bulunması halinde hakaret cezalarının silinemeyeceğine hükmetmişti.

Davacılar: Suçlama sonrası ölüm tehditleri aldık

İki eski seçim çalışanı, Wandrea Moss ve annesi Ruby Freeman, Giuliani'nin oy sahtekarlığı yaptıklarını iddia etmesinin ardından tehdit yağmuruna tutulmuşlardı.

Ana-kız, eski seçim çalışanları, Giuliani'nin kendilerini hedef göstermesinin ardından hayatlarından endişe ettiklerini ve defalarca ölüm tehditleri aldıklarını belirtmişlerdi.

Giuliani'nin 15 Aralık'taki duruşmada suçlamalarının iftira olduğunu kabul etmesine rağmen mahkamenin kararı sonrası bu iddialarını yeniden tekrarlaması, iki eski seçim çalışanı kadının ikinci bir dava daha açmasına neden olmuştu.