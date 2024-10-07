2024 Nobel Tıp Ödülü'nü kazananlar belli oldu

2024 Nobel Tıp Ödülü'ne, mikroRNA üzerine yaptıkları araştırmalardan dolayı ABD'li biyologlar Victor Ambros ve Gary Ruvkun layık görüldü.

Nobel ödülü haftası bugün tıp ödülünün sahiplerini bulmasıyla başladı. Nobel Tıp Ödülü'nü bu yıl iki aday paylaştı.

Bu yıl öne çıkan isimlerden olan tüm kanserlerin üçte birine neden olan KRAS geninin nasıl izole edileceğini keşfeden Amerikalı biyolog Kevan Shokat umduğunu bulamadı.

ABD'li Victor Ambros ve Gary Ruvkun kazandı

Ödülü "mikroRNA'nın keşfi ve gen düzenlemesi" çalışmalarından dolayı ABD'li Victor Ambros ve Gary Ruvkun kazandı.

Macaristan'dan biyokimyacı Katalin Kariko ve ABD'den immünoloji uzmanı Drew Weissman, COVID-19'a karşı aşıların geliştirilmesinde kullanılan mRNA teknolojisi için geçen yıl Nobel Tıp Ödülü'nü almıştı.

Öte yandan perşembe günü Edebiyat Ödülü, cuma günü ise Barış Ödülü adayları açıklanacak.