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38 kişi ölmüştü! Düşen uçağın içinden son görüntüler ortaya çıktı: İşte o anlar...

Azerbaycan Hava Yolları'nın Bakü-Grozni seferini yapan uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. Uçak düşmeden önce bir yolcu tarafından çekilen görüntüler ortaya çıktı. Bir hostesin, yolcululara "Talimatlara uygun hareket edin, dehlizde durmayın tehlikelidir. Herşey yahşi olacak" dediği duyuldu.

Haber Merkezi
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38 kişi ölmüştü! Düşen uçağın içinden son görüntüler ortaya çıktı: İşte o anlar...
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Azerbaycan Hava Yollarının (AZAL), Bakü-Grozni seferini yapan Embraer 190 tipi uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşerken; kazaya giden süreç ve sonrasındaki durum kurtulan yolculardan biri tarafından görüntülendi.

Uçağın düşmeye başladığı anlarda çekime başladığı videoda "Kelimeişahadet" getiren erkek yolcunun soğukkanlılığı dikkati çekti.

"Dehlizde durmayın tehlikelidir, herşey yahşi olacak"

Hosteslerin "sakin olun" çağrıları yaptığı sırada video çekmeye devam eden yolcu, uçağın içini de görüntüledi.

Görüntülerde, hostesin Azerice "Talimatlara uygun hareket edin, dehlizde durmayın tehlikelidir. Herşey yahşi olacak" dediği duyuldu.

Kazanın ardından uçaktan hafif yaralı halde çıktığı görülen yolcu, 2'nci videoda "Allahu Ekber" diyerek mutluluğunu gösterdi.

Yolcu, kazanın ardından uçağın durumu ve çevredeki atmosferi de kaydetti.

Azerbaycan'da milli yas ilan edildi

Kazakistan Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev, kazada 38 kişinin hayatını kaybettiğini, 29 kişinin kurtulduğunu bildirdi.

Uçak kazasında hayatını kaybedenler için Azerbaycan’da bir günlük (26 Aralık) milli yas ilan edildi.

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