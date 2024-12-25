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Kazakistan'da düşen uçakta ölü sayısı belli oldu: 38 kişi hayatını kaybetti!

Kazakistan Başbakan Yardımcısı Bozumbayev, Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağının düştüğü kazada 38 kişinin öldüğünü açıkladı.

Haber Merkezi
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Kazakistan'da düşen uçakta ölü sayısı belli oldu: 38 kişi hayatını kaybetti!
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Devlet Soruşturma Komisyonuna başkanlık eden Kazakistan Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Havayolları'na ait bir yolcu uçağının Aktau'da düşmesi sonucu 38 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Sputnik'in derlediği habere göre Bozumbayev açıklamasında, "Aralarında iki çocuğun da bulunduğu 29 kişi hastanede. 11 kişinin durumu stabil ve ciddi. Geri kalanların durumu ise orta ciddiyette" diyerek kurbanlardan birinin kimliğinin henüz tespit edilemediğini ve bilincinin kapalı olduğunu söyledi.

Bozumbayev kurbanların cesetlerinin yanması seebiyle kimliklerinin belirlenmesi için ayrı bir prosedür yürütüleceğini vurguladı.

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