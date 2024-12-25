Uzmanlar, TCMB'nin 2025 yılı programını değerlendirdi: "Merkez bu 4 toplantıyı pas geçmek üzere kullanacak"

METİN MERCAN

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılına ilişkin para politikalarını belirleyen 2025 Yılı Para Politikası Metnini yayımladı.

Merkez Bankası önemli bir değişikliğe giderek 2025 için Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı sayısını 8'e indirdi.

Erdem Başçı döneminde Merkez Bankası yılda 8 toplantı yaparken, sonrasında 12 toplantı sistemine geçiş yapmıştı.

Merkez Bankası'nın Para Politikası Metni'ni uzman isimler değerlendirdi.

Aktaş: 8 toplantı kararına muhtemelen faiz indirimi kesintisiz devam etsin diye gerek duyulmuş olabilir

Ekonomi Gazetesi Yazarı Alaattin Aktaş: Para Politikası Kurulu gelecek yıl her ay toplanmayacak, yıl boyunca sekiz toplantı yapılacak. Buna niye mi gerek duyulmuş olabilir? Muhtemelen faiz indirimi kesintisiz devam etsin diye. Bazı aylar pas geçilerek indirim yapılmasının sakıncası görülmüş olmalı. Bu arada toplantı tarihleri beş gün içinde açıklanacak.

"Toplantı sayısını 12'den 8'e düşürmenin şöyle bir sakıncası da var"

Toplantı sayısını 12'den 8'e düşürmenin şöyle bir sakıncası da var. Öyle bir an gelir ki, öyle gelişmeler olur ki ara toplantı yapmak da gerekebilir. 2018 yılında da sekiz toplantı öngörülmüş; ancak rahip krizinden dolayı para politikasında temel bir değişiklikle haftalık repo ihale faiz oranı politika faizi olarak kabul edilmek durumunda kalınmıştı. Bu çerçevede o yıl program dışı bir toplantı daha yapılmak durumunda kalınarak faiz artırılmıştı.

Kara: Bu tür duyuruların son anda gelmesi iletişim açısından soru işaretleri yaratıyor

Merkez Bankası eski Başekonomisti, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara: Yarın Merkez Bankasından sınırlı bir faiz indirimi bekliyordum fakat biraz önce 2025’te 12 değil 8 toplantı yapılacağını açıkladılar. Bu durumda yarın daha fazla indirim yapılma olasılığı arttı. Bu tür duyuruların son anda gelmesi iletişim açısından soru işaretleri yaratıyor.

Cibre: Merkez bu 4 toplantıyı pas geçmek üzere kullanacak

Finansal piyasalar uzmanı İris Cibre: Strateji belirlemek kolaylaştı Merkez bu 4 toplantıyı pas geçmek üzere kullanacak. O zaman mantıken Şubat ve Mart ara veresi için makul 8 toplantıda 250bps yapsa 30% see sonu politika faizine ulaşılır. Genel beklenti zaten 30-32% arası 5 gün içinde açıklanacak ppk tarihlerini merakla bekliyorum:) Ama bunu bugün açıklamak çok yanlış oldu...

Elgin: Cevdet hoca güzellemesi yapan henüz çıkmadı mı?

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ceyhun Elgin: Buna “Merkez Bankası daha az toplanarak masrafları kısıyor, ek sıkılaştırmaya gitti” yorumu ile Cevdet hoca güzellemesi yapan henüz çıkmadı mı?

Gürses: 4 nokta dikkatimi çekti

Ekonomist Uğur Gürses: Merkez Bankası 2025 Para ve kur politikasını açıklamış.



4 nokta dikkatimi çekti;



Birincisi mevcut tahvil portföyünü büyütmeyecek.

İkincisi, bazı günler 5-12 günlük vadeli depo ihalesi açarak likidiye fazlasını çekecek.

Üçüncüsü, yabancı merkez bankalarından aldığı swap ve depoları azaltma niyetini ortaya koymuş.

Dördüncüsü, fırsat buldukça rezerv artırmaya devam edecek. KKM azaltımı ile birlikte bilançosunu temizleyeceği bir yıl olacak.