500 hasta ve yaralı iki ateş arasında sıkışıp kaldı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Açlıktan, susuzluktan ve acıdan bitkin düşen 500'den fazla hasta ve yaralı, İsrail ordusu tarafından Şifa Hastanesi'nden çıkmaya zorlandı ve sokakta kaderlerine terk edildi. Çoğu durumları ciddi olduğundan, üst düzey tıbbi bakıma ihtiyaç duyuyor" denildi.

Hastalar, yaralılar, prematüre bebekler ve sağlık personeli de dâhil olmak üzere Şifa Hastanesi'nde bulunan herkesin güvenliğinden ve hayatından tamamen İsrail'in sorumlu olduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası kurumların da dokunulmazlığa sahip olması gereken hastane ve sağlık kuruluşlarının korunması noktasındaki ihmallerden sorumlu olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "tıbbi ve insani görevlerini yerine getirebilmeleri için tüm hastanelere yakıt sağlanması" çağrısı tekrarlandı.

Gazze’deki sağlık kaynakları, İsrail ordusunun hastaların, yaralıların, yerinden edilmiş kişilerin ve sağlık personelinin bulunduğu Şifa Hastanesinin boşaltılmasını istediğini belirtmişti.

Gazze'deki Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, Ebu Silmiyye, İsrail ordusunun boşalttığı hastanede kalan hastalar ve 30 prematüre bebek için Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileriyle görüştüklerini belirtmişti.