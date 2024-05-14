900 askerli ülke 2.6 milyar Euro'luk zırhlı araç alacak!

Savunma Bakanı Yuriko Backes, Genelkurmay Başkanı General Steve Thull ile birlikte Fransız yapımı Griffon, Jaguar ve Serval araçlarını da içeren gelişmiş zırhlı araç filosunun satın alınmasını öngören yeni savunma tasarısını açıkladı.

Lüksemburg önümüzdeki 30 yıl içinde 16 Griffon çok rollü zırhlı araç, 38 Jaguar zırhlı keşif ve muharebe aracı ve 5 Serval hafif çok rollü zırhlı araç almayı planlıyor.

İki bölük askeri var

Bakan Backes, Lüksemburg'un uluslararası savunma çerçevesi içerisinde güvenilir bir ortak olarak kalabilmesi için bu yatırımın çok önemli olduğunu vurguladı. Satın alma, ordunun operasyonel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış sofistike silah, koruma ve iletişim alt sistemlerini içeriyor.

Yaklaşık 900 askerden oluşan Lüksemburg ordusu, uluslararası çerçevede esneklik ve birlikte çalışabilirliğe odaklanarak faaliyet gösteriyor. Ordu iki keşif bölüğünden oluşuyor. Bu bölüklerden biri Eurocorps'a ve Belçika tümenine katkıda bulunurken, diğeri NATO'nun konuşlandırılabilir kuvvetler havuzunun bir parçası.