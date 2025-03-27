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AB, ABD'nin otomobil vergilerine misilleme yapmaya hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin ithal otomobillere yönelik yeni vergilere karşı alınacak önlemler konusunda hazırlık yapıyor.

Haber Merkezi
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AB, ABD'nin otomobil vergilerine misilleme yapmaya hazırlanıyor
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Olof Gill, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, ABD'nin ithal otomobillere yönelik duyurduğu yeni vergiler konusunda açıklamada bulundu.

"Güçlü, iyi kalibre edilmiş ve zamanında yanıt vereceğiz"

"Ekonomik çıkarlarımızı korumaya hazırız" diyen Gill, "Gerektiği takdirde ABD'den gelen herhangi bir haksız ve ters etki yaratan önleme karşı sert, orantılı, güçlü, iyi kalibre edilmiş ve zamanında bir yanıt vereceğiz" ifadesini kullandı.

"ABD'nin açıkladığı önlemler yanlış yönde"

Gill, önceliklerinin sorunun müzakere ile giderilmesi olduğuna işaret ederek, AB ve ABD arasındaki ilişkiyi yıkmak değil inşa etmek istediklerini, ABD tarafından açıklanan önlemlerin ise tamamen yanlış yönde olduğunu söyledi.

ABD tarafının şimdiye kadar resmen çelik ve alüminyum ithalatına vergiler uygulamaya başladığını anımsatan Gill, Avrupa'nın buna etkili yanıt verdiğine vurgu yaptı.

"AB sert, iyi ayarlanmış ve amaçlanan etkiyi doğuracak karşılık verecek"

Gill, ABD'den bu aşamada otomobillerle ilgili duyuruyu aldıklarını, gelecek hafta da karşılıklı vergiler adı verilen yeni bir dizi önlemin yürürlüğe gireceğini öğrendiklerini ifade etti.

"Bunları üzüntüyle karşılıyoruz ancak bunlara karşı da hazırlanıyoruz." değerlendirmesini yapan Gill, henüz uygulanmamış eylemlere karşı olası yanıtın ne zaman geleceğini açıklayamayacağını ancak AB'nin zamanında, sert, iyi ayarlanmış ve amaçlanan etkiyi doğuracak biçimde karşılık vereceğinin altını çizdi.

Gill, "AB, ortak pazarımızı, sanayimizi ve şirketlerimizi korumak için gerekli tüm adımları atacak." dedi.

Yeni gümrük vergileri 2 Nisan'da yürürlüğe girecek

ABD Başkanı Donald Trump, yerli üretimin artırılması amacıyla ithal otomobil ve kamyonlara yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnameyi dün imzaladı.

Yeni gümrük vergilerinin 2 Nisan'da yürürlüğe girmesi bekleniyor.​​​​​​​

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