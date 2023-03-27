AB, Alitalia'ya sağlanan 400 milyon euro krediyi geri istiyor
Avrupa Birliği (AB), İtalya'nın 2019 yılında dönemin bayrak taşıyıcı hava yolu firması Alitalia'ya sağladığı toplam 400 milyon euroluk kredinin kurallara aykırı olduğuna ve geri ödenmesi gerektiğine karar verdi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İtalya'nın havacılık sektörüne sağladığı desteğe ilişkin alınan karar hakkında açıklama yaptı.
İtalya'nın 2019 yılında Alitalia'ya verdiği toplam 400 milyon avroluk kredinin AB kamu destek kurallarına aykırı bulunduğu kaydedilen açıklamada, İtalya'nın, bu kredi ve faizini Alitalia'dan geri alması gerektiğini bildirdi.
AB, daha önce Alitalia'ya 2017'de sağlanan toplam 900 milyon avroluk kredilerin geri ödenmesine karar vermişti.
Uzun yıllar mali sorunlar yaşayan ve Kovid-19 nedeniyle zor duruma giren Alitalia, 2021'de uçuşları tamamen durdurma kararı almıştı. Alitalia'nın yerini alan ITA firması almış ve tarifeli seferlere başlatmıştı.