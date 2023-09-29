AB düzensiz göçte anlaşmaya yakın

Avrupa Komisyonu'nun içişleri ve göçten sorumlu üyesi Ylva Johansson, Avrupa Birliği'nin (AB) düzensiz göç sorununu çözme konusunda yakında anlaşmaya varacağını açıkladı.

Almanya ve İtalya artan göçmen sayısından endişe ederken, AB bakanları dün yaptıkları görüşmeleri sonucunda nihai bir anlaşmaya varamadılar.

Bakanlar, Avrupa'ya resmi sınır kapıları dışında ulaşan sığınmacıların AB genelinde paylaştırılmasına yönelik uzun süredir işlemez durumda olan bir sistem üzerinde anlaşmaya varmaya çalışıyorlar.

Johansson, "Birkaç gün içinde kriz mekanizmasına yönelik resmi bir karar alacağımıza eminim" dedi.

Johansson'un açıklamasına göre bu yıl AB'ye 250,000 düzensiz göçmen gelirken, bu kişilerin çoğu Orta Doğu, Afrika ve Güney Asya'daki savaş ve yoksulluktan kaçarak Akdeniz üzerinden AB'ye ulaşanlardan oluşuyor.

Almanya'nın geçen yaz düzensiz göçe yönelik benzer bir planı onaylamamasının ardından, tüm dikkatler Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in, İtalya ve göçmenlerin ilk vardıkları diğer ülkelere çok sayıda göçmen gelmesini engellemek için dağılım yapılmasına yönelik "kriz mekanizmasını" destekleyip desteklemesine çevrildi.

Bir diplomat Reuters'a yaptığı açıklamada Almanya'nın 27 göç bakanının görüşmeleri sırasında güncellenmiş bir planı kabul ettiğini söyledi.

Ancak anlaşmaya varıldığına dair tam bir açıklama yapılmazken, diplomatik kaynaklar gecikmenin İtalya'dan kaynaklandığına işaret etti. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani Berlin'i ziyareti sırasında konuyla ilgili soru üzerine söz konusu planı incelemek için daha fazla zaman istediklerini açıkladı.

AB üyesi 27 ülke, 2024'te yapılacak AB parlamento seçimleri öncesinde işleyen bir göç mekanizması oluşturmak istiyor.