AB, kara para aklama riski yüksek ülkeler listesini güncelledi

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne (OECD) bağlı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) Pakistan’ı Ekim 2022’de gri listeden çıkarmasının ardından AB, ‘kara para aklama ve terörü finanse etme riski yüksek ülkeler’ listesini güncelledi.

Bu kapsamda AB, Pakistan’ı kara para aklama ve terörü finanse etme riski yüksek ülkeler listesinden çıkardı.

Pakistan Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, AB’nin kararı memnuniyetle karşılanarak bunun AB’deki Pakistanlı işletmelere ve bireylere fayda sağlayacağı vurgulandı.

OECD'ye bağlı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından "teröre finansal destek sağladığı" ve "kara para aklanmasını engelleyemediği" gerekçesiyle Haziran 2018'de "gri liste"ye alınan Pakistan, 21 Ekim 2022'de bu listeden çıkarılmıştı.