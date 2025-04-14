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AB Yüksek Temsilcisi Kallas: Ukrayna'da savaşın bitmesi için Rusya'ya "azami baskı" yapılmalı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Ukrayna'da savaşın sona ermesi için Rusya'ya "azami baskı" yapılması gerektiğini ifade etti.

Haber Merkezi
AA
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AB Yüksek Temsilcisi Kallas: Ukrayna'da savaşın bitmesi için Rusya'ya "azami baskı" yapılmalı
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Kallas, Lüksemburg'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı girişinde yaptığı açıklamada, toplantı gündeminin Orta Doğu'daki gelişmeler, Ukrayna'da süren savaş, Batı Balkanlar ve Afrika ile ilişkiler olmak üzere yoğun olduğunu aktardı.

"Ukrayna'da savaşın bitmesi için Rusya'ya 'azami baskı' yapılmalı"

Ukrayna'nın koşulsuz şekilde ateşkesi kabul etmesinin üzerinden yaklaşık 1 ay geçtiğini hatırlatan Kallas, Rus tarafının buna yanaşmadığını ifade etti.

Kallas, sivillerin hayatını kaybettiği son saldırılara işaret ederek, Ukrayna'nın süren savaşta daha fazla desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

AB'nin Ukrayna'ya taahhüt ettiği mühimmat girişiminin 3'te 2'sinin halihazırda sağlandığını söyleyen Kallas, aynı zamanda savaşın sona ermesi için Rusya'ya baskı yapılmasının önem arz ettiğini dile getirdi.

Kallas, "Bence bu savaşı gerçekten sona erdirmek için Rusya'ya baskı yapmalıyız. Maksimum seviyede baskı yapmalıyız çünkü barışı sağlamak için 2 kişi gerekiyor. Savaş için ise sadece 1 kişi yeterli ve Rusya’nın savaş istediğini görüyoruz. Ölümlerin durmasını isteyen herkes Rusya'ya azami baskı yapmalıdır." diye konuştu.

Toplantının bir diğer gündem başlığını oluşturan Batı Balkanlar'a ilişkin ise Kallas, bölgede artan tansiyonun farkında olduklarını ancak genişleme sürecinin olumlu seyrinin devam etmesini umduklarını kaydetti.

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