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Trump'tan İran açıklaması: Çok kısa süre içinde karar alacağız

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ilişkin farklı kişilerle görüşmeler yürüttüğünü belirterek, "İran konusunda çok kısa süre içinde karar alacağız" dedi.

Haber Merkezi
AA
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Trump'tan İran açıklaması: Çok kısa süre içinde karar alacağız
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ABD Başkanı Donald Trump, Air Force One uçağında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Sumi'ye yönelik saldırısının sorulması üzerine Trump, "Bence korkunçtu" değerlendirmesinde bulundu.

Tüm savaşın "berbat" bir şey olduğunu kaydeden Trump, "Eğer ben başkan olsaydım, bu ülke savaşın başlamasına asla izin vermezdi. Bu savaş utanılacak bir şey" diye konuştu.

Savaşın başlamasının Biden'ın hatası olduğunu ifade eden Trump, "Bu benim savaşım değil. Bu Biden'ın savaşı. Ben sadece durdurmaya ve çok sayıda hayat kurtarmaya çalışıyorum" dedi.

"Ben başkan olsaydım Putin savaşı başlatamazdı"

Trump, Biden yerine kendisinin başkan olması halinde Rusya-Ukrayna savaşının hiç başlamamış olacağı iddiasını yeniden dile getirdi. "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin savaşı başlatmazdı" diyen Trump, Putin'in Biden'a saygı duymadığını, bu nedenle savaşı başlattığını savundu.

Trump, şimdi hayatta olması gereken milyonlarca insanın savaş sonucu öldüğünü ifade etti.

İran açıklaması

İran'la görüşmelerin sorulması üzerine Trump, İran'a ilişkin farklı kişilerle görüşmeler yürüttüğünü bildirdi.

Trump, "İran konusunda çok kısa süre içinde karar alacağız" dedi.

Biden'a tepki

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın sınırlara ilişkin politikaları hakkında da konuşan Trump, "Biden'ın bu ülkeye yaptıkları hiç unutulmamalı" diye konuştu.

Trump, Biden döneminde hapishanelerden ve akıl hastanelerinden milyonlarca insanın ABD'ye girişine izin verildiğini iddia ederek, bunun birçok sorunun yanı sıra yüksek enflasyona da sebep olduğunu dile getirdi.

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