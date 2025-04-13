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Trump, İran ile yapılan görüşmelerin "fena gitmediğini" söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan görüşmelere ilişkin, "Bence fena gitmiyor. Ancak sonuç alınmaması halinde hiçbir önemi yok" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi
AA
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Trump, İran ile yapılan görüşmelerin "fena gitmediğini" söyledi
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Trump, Air Force One uçağında basına açıklamalarda bulundu.

Dünya genelinde çok sayıda çatışma bulunduğuna işaret eden Trump, "Yakın zamanda bazı çatışmalara ilişkin iyi haberlerimiz olacak" dedi.

Trump, İran ile yürütülen görüşmelere ilişkin ise "Bence fena gitmiyor. Ancak sonuç alınmaması halinde hiçbir önemi yok" ifadelerini kullandı.

Bu nedenle konu hakkında çok konuşmayı tercih etmediğine işaret eden Trump, Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmelerin de "fena gitmediğini" dile getirdi.

Trump, yakın zamanda Rusya-Ukrayna görüşmeleri hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkacağını belirterek, "Bir noktadan sonra ya elini taşın altına koyman ya da susman gerekir. Ne olacağını göreceğiz ama bence şu an işler yolunda gidiyor" değerlendirmesinde bulundu.

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