Beyaz Saray: İranla görüşmeler pozitif ve yapıcıydı

Körfez ülkesi Umman'ın arabuluculuğunda yeni bir nükleer anlaşma İran ile ABD arasında yürütülen dolaylı müzakerelerin ardından Beyaz Saray'dan açıklama geldi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Görüşmeler pozitif ve yapıcıydı. Trump’ın iki ülke arasındaki farkları diplomasi ve diyalog yoluyla çözmek istediği İran’a iletildi. Bugün yapılan doğrudan görüşme karşılıklı faydaya ulaşılması açısından ilk adım olarak önemlidir. Taraflar haftaya Cumartesi yine görüşecek. İnsiyatif aldıkları için Umman’a teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

İran'dan açıklama gelmişti

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Umman’ın başkenti Maskat’ta ABD ile yürütülen dolaylı müzakerelerin ilk turunun ardından İran basınına açıklamalarda bulundu. Arakçi, yaklaşık 2 buçuk saat süren görüşmelerin, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi’nin yoğun çabalarıyla gerçekleştiğini ve bakanın iki taraf arasında 4 kez mekik dokuyarak görüşleri ilettiğini belirtti. Arakçi, görüşmelerin yapıcı bir atmosferde gerçekleştiğini ifade ederek, "Hiçbir uygunsuz ifade kullanılmadı. Her iki taraf da eşit şartlarda ve karşılıklı faydaya dayalı bir anlaşmaya varmak için müzakereleri sürdürme kararlılığını gösterdi" demişti.