İran ve ABD müzakerelerinde ilk tur tamamlandı
İran ve ABD arasındaki dolaylı görüşmelerin ilk turu sona erdi. Tarafların gelecek hafta yeniden bir araya gelinmesi konusunda mutabakata vardığı açıklandı
İran ve ABD arasında Umman'da yapılan dolaylı görüşmelerin ilk turu tamamlanırken taraflar gelecek hafta yeniden bir araya gelinmesi konusunda mutabakata vardı.
İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, İran-ABD arasında Umman'ın aracılığında yapılan görüşmelerin ilk turu sona erdi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un başkanlığındaki heyetlerin gerçekleştirdiği dolaylı görüşmeler, "karşılıklı saygıya dayalı yapıcı bir atmosferde" yapıldı.
Taraflar, görüşmelerin gelecek hafta da devam etmesi konusunda anlaştı.