  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İran ve ABD müzakerelerinde ilk tur tamamlandı
Takip Et

İran ve ABD müzakerelerinde ilk tur tamamlandı

İran ve ABD arasındaki dolaylı görüşmelerin ilk turu sona erdi. Tarafların gelecek hafta yeniden bir araya gelinmesi konusunda mutabakata vardığı açıklandı

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İran ve ABD müzakerelerinde ilk tur tamamlandı
Takip Et

İran ve ABD arasında Umman'da yapılan dolaylı görüşmelerin ilk turu tamamlanırken taraflar gelecek hafta yeniden bir araya gelinmesi konusunda mutabakata vardı.

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, İran-ABD arasında Umman'ın aracılığında yapılan görüşmelerin ilk turu sona erdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un başkanlığındaki heyetlerin gerçekleştirdiği dolaylı görüşmeler, "karşılıklı saygıya dayalı yapıcı bir atmosferde" yapıldı.

Taraflar, görüşmelerin gelecek hafta da devam etmesi konusunda anlaştı.

ABD seyyar satıcıları vurdu: Geçinemeyen göç ediyorABD seyyar satıcıları vurdu: Geçinemeyen göç ediyorDünya

 

Dünya
Kuzey Makedonya ve Kosova ortak sınır kapısını açtı
Kuzey Makedonya ve Kosova ortak sınır kapısını açtı
Lübnan bankacılık sektörü yeniden yapılandırılıyor
Lübnan bankacılık sektörü yeniden yapılandırılıyor
Trump’tan elektroniğe vergi freni: Çin ürünlerine "muafiyet"
TEKNOLOJİYE MUAFİYET
ABD seyyar satıcıları vurdu: Geçinemeyen göç ediyor
ABD seyyar satıcıları vurdu: Geçinemeyen göç ediyor
Filistin hükümeti: İsrail suyu Filistinlilere karşı silah olarak kullanıyor
Filistin hükümeti: İsrail suyu Filistinlilere karşı silah olarak kullanıyor
Havacılıkta çığır açacak yenilik: Biniş kartı ve check-in tarihe karışıyor, yerini yüz tanıma alıyor
Biniş kartı ve check-in tarihe karışıyor, yerini yüz tanıma alıyor