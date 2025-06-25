ABD Başkanı Trump: İran, nükleer tesisleri yeniden inşa ederse vururuz

ABD Başkanı Donald Trump, Lahey’de yaptığı açıklamalarda, İran ve İsrail arasında 12 günlük çatışmaların ardından sağlanan ateşkesi "olumlu" olarak değerlendirdi. Ateşkesin başarıyla sürdüğünü belirten Trump, “İran ve İsrail ile gurur duyuyorum” dedi.

"İran nükleer tesislerini yeniden inşa ederse, hedef almaktan çekinmeyiz”

Trump, İran’ın nükleer faaliyetlerine karşı net bir duruş sergileyerek, “En son isteyeceğimiz şey, nükleer zenginleştirme gibi adımların yeniden başlaması” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Eğer İran nükleer tesislerini yeniden inşa ederse, hedef almaktan çekinmeyiz” diyerek olası bir askeri müdahaleye açık kapı bıraktı.

"İran'ın petrolleri ellerinde kaldı"

"Bu herkes için büyük bir zafer. İran'ın petrolleri ellerinde kaldı. Geçtiğimiz günlerde çok ciddi saldırılar gerçekleştirdik. Bu operasyona katılan herkes harikaydı. Gurur duymalılar kendileriyle" diyen Trump, "Kusursuz bir operasyon yaptık. İran'a tonlarca bomba attık. İran'ın nükleer tesisleri tamamen yok edildi" diye konuştu.