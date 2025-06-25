Ekrem İmamoğlu’nun savcılara hakaret davasında duruşma tarihi belli oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Ekrem İmamoğlu’na yönelik 23 Mart’ta kendisini ‘terör’ soruşturmasında tutuklamaya sevk eden 2 Cumhuriyet Savcısına hakaret ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlanmış, hazırlanan iddianamede İmamoğlu’nun zincirleme şekilde ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret’ suçundan 9 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

22 Ekim’de yargılama başlayacak

Davaya ilişkin İmamoğlu’nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. İmamoğlu’nun yargılanmasına İstanbul 27.Asliye Ceza Mahkemesi’nce 22 Ekim tarihinde saat 11.00’de başlanacak. Duruşma ise Silivri’deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde bulunan salonda görülecek.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Cumhuriyet Savcıları K.A.Y. ve İ.O.K. ‘müşteki’ sıfatıyla, Ekrem İmamoğlu ise ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı.

Kendisini tutuklamaya sevk eden Savcılara savunma hakkını aşacak şekilde ‘hakaret’ içeren sözler söylediği belirtildi

Yargı görevlilerine hakaret içerikli ifadelerde bulunduğu aktarıldı

Hazırlanan iddianamede, İmamoğlu'nun devam eden 'terör' soruşturması çerçevesinde Sulh Ceza Mahkemesi'nde verdiği ifadesinde yargı görevlilerine hakaret içerikli ifadelerde bulunduğu, Sulh Ceza Hakimliği sorgusu sırasında kendisini tutuklamaya sevk eden müşteki Cumhuriyet Savcılarına yönelik ifade özgürlüğünü, düşünceyi açıklama özgürlüğünü ve savunma hakkını aşacak nitelikte alenen onur, şeref ve saygınlığı rencide edecek nitelikte beyanlarda bulunduğu aktarıldı.

İmamoğlu’nun söz konusu ifadeleri müşteki Savcıların gıyabında ve ihtilat unsuru gerçekleşecek şekilde sorgu sırasında söylediğinin belirtildiği iddianamede, sarf ettiği sözleri müştekilerin yerine getirmiş olduğu kamu görevi kapsamında görevlerinden dolayı söylediği, yargı görevini yerine getiren kamu görevlisi olan 2 Cumhuriyet Savcısına görevinden dolayı onur, şeref ve saygınlığı rencide eden beyanlarda bulunduğu kaydedildi.

Suçlamaları kabul etmedi

İmamoğlu’nun savunmasına da yer verilen iddianamede, kendisinin şahısların ailelerine, özel hayatlarına, onurlarına dair bir hakarette bulunmadığını, bir kamu görevine bu görevi kötüye kullanarak siyasete müdahale edenlere karşı kamu adına eleştiri getirdiğini, söylediği her sözün bu düzenin adını koymaya dönük olduğunu ve üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söylediği aktarıldı.

4 yıl 1 aya kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun zincirleme şekilde ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret’ suçundan 9 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde yer alan "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" hükmünün uygulanması istendi.