ABD birçok Türk şirketini yaptırım listesine aldı

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna’daki savaş nedeniyle ABD ile müttefiklerinin Rusya’ya uyguladığı ambargonun delinmesine katkıda bulunan çeşitli ülkelerden 150'den fazla kişi ve kuruluş yeni yaptırım listesine alındı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptırım kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Rusya'nın Ukrayna'daki suçlarının ve Rusya'nın yürüttüğü savaşı finanse edip destekleyenlerin hesap verebilirliğini teşvik etmek için elimizdeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğiz.” dedi.

ABD Hazine Bakanlığı ise yaptığı ayrı bir açıklamada, Çin yapımı silah ve teknolojilerin Rusya'ya tedarik edilmesi ve bunun kolaylaştırılması nedeniyle Çin, Rusya, Hong Kong ve Pakistan merkezli dört kuruluş ile dokuz kişiden oluşan bir şebekeye yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Açıklamada, bu şebekenin ABD'nin askeri yaptırımları ve Çin'in askeri malzemeleri ihracatı üzerindeki kontrollerini aşmaya çalıştığı aktarıldı.

Yine aynı açıklamada, uçak parçaları ve X-ray sistemleri de dahil olmak üzere teknoloji, ekipman ve girdilerin sevkiyatı konusunda Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin merkezli bazı şirketlerin de yaptırım listesine alındığı bildirildi.

Çinli şirketler de yaptırım listesinde

Reuters’in haberine göre, yaptırım uygulanacak Çin merkezli firmalar arasında Rus paralı asker şirketi Wagner'e yüksek çözünürlüklü gözlem görüntüleri sağladığı belirlenen ticari uydu görüntüleme şirketleri de yer alıyor.

Dışişleri Bakanlığı ayrıca, kendisi de ABD yaptırımlarının hedefinde olan Rus devlet şirketi Rostec için mikroelektronik bileşenler tedarik ettiği belirtilen bir şebekeye karşı alınan kararlar kapsamında bazı Çinli şirketleri de yaptırım listesine dahil etti.

Açıklamada, söz konusu mikroelektronik parçaların elektronik savaş sistemleri geliştirmek için kullanıldığı belirtildi.

Yine bu şebekeye yönelik yaptırım kapsamında Rusya, Türkiye ve Hong Kong'daki şirketler de hedef alındı.

Listedeki Türk şirketler

Hazine Bakanlığı’nın resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bosfor Avrasya İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi (Bosfor Avrasya), Egetir Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (Egetir Otomotiv), Globus Turkey Lojistik Dış Ticaret Limited Şirketi, Kartal Exim Dış Ticaret Limited Şirketi, Konomar Gemi Elektrik ve Elektronik Limited Şirketi, Megasan Elektronik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ve Özkaya Otomotiv Mamulleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yaptırımlar listesine alınan Türk şirketleri arasında yer alıyor.

Buna göre Bosfor Avrasya İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi, bilyalı veya makaralı rulmanlar da dahil olmak üzere Rusya merkezli üreticilere yüzlerce ürün sevketti.

Egetir Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Egetir Otomotiv), Rusya merkezli üreticilere 150'den fazla sevkiyat yaparken, bunların çoğunluğu bilyalı veya makaralı rulmanlardan oluşuyor.

Globus Turkey Lojistik Dış Ticaret Limited Şirketi (Globus Turkey) Rusyalı üreticilere tantal kapasitörler gönderdi.

Kartal Exim Dış Ticaret Limited Şirketi, Avrupa, Asya, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'dan teknolojik ekipman tedarik ettikten sonra elektronik entegre devreler ve veri alımı, dönüşümü ve iletimi için kullanılan makineler de dahil olmak üzere Rusyalı üreticilere ürün sevkiyatı gerçekleştirdi.

ABD’den Türkiye ve BAE merkezli iki şirkete Rus petrolü yaptırımı

Navigasyon ve iletişim sistemlerinin satışı ve servisi ile ilgilendiği belirtilen Konomar Gemi Elektrik ve Elektronik Limited Şirketi, Rusya merkezli şirketlere radyo navigasyon yardım aparatı da dahil olmak üzere orta yüksek öncelikli ürünler göndermekle suçlandı.

Megasan Elektronik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, kısa adıyla Megasan Elektronik, diyotlar ve transistörler de dahil olmak üzere çok sayıda ayrık yarı iletken ürünü Rusya’ya göndermekle suçlandı. Buna göre Megasan Elektronik, Şubat 2023'te Rusya merkezli son kullanıcılara elektronik entegre devreler; verilerin alınması, dönüştürülmesi ve iletilmesi için kullanılan makineler ve tantal kapasitörler gönderdi.

Son olarak Ozkaya Otomotiv Mamulleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kısa adıyla Ozkaya Otomotiv şirketinin, aralarında düzinelerce bilyalı veya makaralı rulman sevkiyatının da bulunduğu, Rusya merkezli üreticilere yüksek öncelikli ürünler gönderdiği bildirildi.

Nelson uyarmıştı

ABD’nin Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı Brian Nelson, geçtiğimiz günlerde Rusya gündemiyle Türkiye'ye yaptığı ziyarette, "Rusya ile yasadışı ticaret yapan Türk kuruluşlarını da saldırgan yaptırımlarla hedef almaya devam edeceklerini" söylemişti.